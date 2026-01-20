Matt Damon criticó el impacto de Netflix en el cine

Embed

“Aprendimos que la forma estándar de hacer una película de acción era tener tres escenas. Una en el primer acto, otra en el segundo y otra en el tercero” explicó Matt Damon, que agregó “Se gasta la mayor parte del dinero en esa escena del tercer acto. Ese es el final. Y ahora dicen: "¿Podemos hacer una gran escena en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente se quede. Y no estaría mal si se repitiera la trama tres o cuatro veces en el diálogo, porque la gente está con el móvil mientras la ve”.

Ante la crudeza de las revelaciones de su socio, Ben Affleck intervino para suavizar el tono y señalar que no todos los proyectos en streaming se rigen por esa fórmula. Citó como ejemplo la serie Adolescencia, que describió como “fantástica, oscura, trágica e intensa”, con tomas largas y silencios significativos.

, argumentó Affleck, tratando de mostrar que aún hay espacio para la creatividad. No obstante, Damon recordó que ese caso es la excepción y no la regla, ya que se trató de una producción independiente luego adquirida por la plataforma.

Por su parte, Ben Affleck trató de suavizar las palabras de su socio y añadió que la fórmula de las plataformas para asegurarse el éxito no es única “con Adolescencia no aplicaron ninguna de esas mierdas y es fantástica”. Y destacó que la miniserie "no hizo nada de eso y es genial. Y también es oscura. Es trágica e intensa. Trata sobre un tipo que descubre que su hijo está acusado de asesinato. Hay planos generales de la nuca. Se suben al coche, nadie dice nada”.

Actualmente, la plataforma Netflix está en negociaciones para adquirir los estudios Warner Discovery, una operación valuada en más de 82.700 millones de dólares, una situación que cambiaría definitivamente el futuro de la industria del entretenimiento.