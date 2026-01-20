Comenzó el rodaje de "Felicidades" para Netflix

El filme será dirigido por el español Álex de la Iglesia ("El Día de la Bestia", "Perdita Durango" y "Perfectos desconocidos", entre otras"), producida y protagonizada por Adrián Suar junto a Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

El argumento de esta hilarante comedia, cuenta la historia de un marido que intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Pero, lo que comenzó como una velada perfecta, se transforma en una noche caótica, con la irrupción de un médium que quiebra el clima de celebración y donde los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

El film es una producción de Preludio y marca la primera colaboración del prestigioso director Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en Argentina. “No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto. La obra teatral Felicidades gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco. Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos. Gracias, Netflix. Estoy deseando empezar esta aventura” comentó el director español.

La exitosa obra de teatro "Felicidades" -escrita por una Mariano Pensotti-, estaba protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani -como la pareja de abogados en crisis-, junto a Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem y fue dirigida por Daniel Veronese. La exitosa comedia se estrenó el 17 de mayo de 2024 en el Teatro El Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

