Griselda Siciliani y Adrián Suar llegan a Netflix con una comedia ácida

El personaje de Suar intenta restaurar la armonía con su esposa, interpretada por Siciliani, pero la aparición de un médium y los secretos de los invitados transforman la celebración en un caos lleno de tensiones y revelaciones. La película se está filmando completamente en Buenos Aires y reúne un elenco destacado, que incluye a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, y la participación especial de Diego Capusotto.

Embed - Nueva película de Adrián Suar y Griselda Siciliani | Próximamente en Netflix

Una mirada sobre el proyecto

Álex de la Iglesia comentó que la historia se centra en el conflicto más que en la felicidad: “Los personajes buscan redención de manera grotesca, cruel y con humor, porque es el lenguaje más honesto que conozco”. El director destacó también la experiencia de trabajar con el reparto argentino, que entendió el enfoque caótico y realista de la película.

adrian-suar-y-griselda-siciliani-2171929 Matrimonio, secretos y caos en una película que combina humor y tensión bajo la mirada del cineasta español.

Suar, además de protagonizar, participa como productor a través de Preludio. El 'Chueco' destacó el valor de contar con la dirección de De la Iglesia, siendo su primer proyecto en la Argentina: “Es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria. Estoy feliz de transformar Felicidades en una gran película”.

A su vez, resaltó la confianza de Netflix en el proyecto y el reencuentro artístico con Siciliani, consolidando un equipo que mezcla talento local e internacional.