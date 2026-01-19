Griselda Siciliani y Adrián Suar llegan a Netflix con una comedia ácida

La plataforma de streaming confirmó la película “Felicidades”, basada en la obra teatral homónima, dirigida por Álex de la Iglesia y filmada en Buenos Aires.
Netflix comenzó el rodaje de “Felicidades”, una nueva película argentina protagonizada por Griselda Siciliani y Adrián Suar, bajo la dirección del español Álex de la Iglesia, que llega por primera vez al país para filmar con la plataforma. La historia adapta una obra teatral y muestra a un matrimonio en crisis donde un cumpleaños sorpresa desencadena situaciones inesperadas.
El personaje de Suar intenta restaurar la armonía con su esposa, interpretada por Siciliani, pero la aparición de un médium y los secretos de los invitados transforman la celebración en un caos lleno de tensiones y revelaciones. La película se está filmando completamente en Buenos Aires y reúne un elenco destacado, que incluye a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, y la participación especial de Diego Capusotto.
Álex de la Iglesia comentó que la historia se centra en el conflicto más que en la felicidad: “Los personajes buscan redención de manera grotesca, cruel y con humor, porque es el lenguaje más honesto que conozco”. El director destacó también la experiencia de trabajar con el reparto argentino, que entendió el enfoque caótico y realista de la película.
Suar, además de protagonizar, participa como productor a través de Preludio. El 'Chueco' destacó el valor de contar con la dirección de De la Iglesia, siendo su primer proyecto en la Argentina: “Es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria. Estoy feliz de transformar Felicidades en una gran película”.
A su vez, resaltó la confianza de Netflix en el proyecto y el reencuentro artístico con Siciliani, consolidando un equipo que mezcla talento local e internacional.