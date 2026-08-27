Ponzio, en modo DT interino de River: sus primeras horas y cómo piensa el fútbol

La Libertadores obtenida en Madrid, el más significativo de sus 18 títulos en el club.

La historia de Ponzio con River explica buena parte del peso de su designación. Llegó al club en 2012, atravesó el descenso y el regreso a Primera y se convirtió en uno de los referentes de la etapa más exitosa del club, con Marcelo Gallardo de conductor. Disputó 358 partidos con la camiseta millonaria, 205 de ellos bajo las órdenes del Muñeco, y ganó 18 títulos, incluidas las Copas Libertadores de 2015 y 2018, esta última como capitán. Esa identificación lo convirtió en uno de los nombres más respetados por los hinchas y dentro del vestuario.

El nuevo ciclo tendrá una seguidilla determinante para River para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura y clasificar a una competencia internacional en 2027, dos objetivos en los que está relegado después de un flojo inicio de semestre: se le viene Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán en las próximas fechas.

Mientras tanto, la dirigencia podrá trabajar sin urgencias en la búsqueda del próximo entrenador, con Hernán Crespo como uno de los principales candidatos y otros nombres como Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca. Ponzio tendrá varios meses para demostrar si puede ser apenas un conductor de emergencia o el inicio de una nueva etapa extensa en el banco de River.