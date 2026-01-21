Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzan a tercera ronda

En el Accor Stadium, Francisco Cerúndolo (18° preclasificado) venció 6-3, 6-2 y 6-1 ante el bosnio Damir Dzumhur, en una hora y 38 minutos de juego. Ahora se medirá ante el ganador del duelo entre el ruso Andrey Rublev (15°) y el portugués Jaime Faría (151°).

image.png Cerúndolo atraviesa el mejor momento de su carrera.

Por su parte Thiago Tirante (103°) , una de las sorpresas argentinas del certamen, cayó el estadounidense Tommy Paul (20°) por 6-3, 6-4 y 6-2.

thiago Thiago Agustín Tirante se llevó un gran triunfo y avanzó a la segunda ronda en Australia.

En cierre de la jornada, Tomás Etcheverry (62°) enfrentó al británico Arthur Fery (186°). El platense se impuso en tres sets, con parciales de 7-6, 6-1 y 6-3. El partido concluyó alrededor de las 2 de la mañana de la Argentina.

Tommy 1 Tomás Etcheverry se impuso ante el serbio Miomir Kecmanovic por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4.

Los otros dos argentinos que están en segunda ronda en el cuadro de singles masculino son Francisco Comesaña, que jugará durante la mañana de este miércoles ante el estadounidense Frances Tiafoe, y Sebastián Báez, que lo hará por la noche, desde las 21:00, frente al italiano Luciano Darderi.