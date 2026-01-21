Quedó libre en el Ascenso y busca club por redes sociales: el mensaje de Gianfranco Joannaz

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el defensor reconoció que el impacto del mensaje lo tomó por sorpresa: “Yo no tenía noción de que se podía hacer tan grande el tema, no me lo imaginaba”, explicó, al tiempo que confirmó que mantiene charlas abiertas. Según contó, ya habló con varias personas y analiza opciones, aunque remarcó que prefiere manejarse con cuidado por tratarse de contactos surgidos desde las redes.

Uno de los rumores más fuertes que circularon fue que Almagro lo habría “colgado” por no tener representante, versión que Joannaz negó de manera contundente: “No es cierto. El año pasado yo tenía representante y cuando tuve tampoco me tocó jugar o me tocó la oportunidad”, afirmó. Además, reveló que el posteo viral ni siquiera fue idea suya, fue su padre quien lo impulsó a intentar ese camino como alternativa para destrabar su situación.

La publicación de Gianfranco Joannaz que se hizo viral

gianfranco-joannaz_w862.jpg_670971469

Formado en Almagro desde inferiores, el defensor evitó reproches hacia el club pese al momento difícil que atraviesa: “Remordimiento no, porque Almagro es un club que a mí me ha dado mucho. Después que no te tengan en cuenta son cosas del fútbol y hay que bancársela”, expresó. Con una idea clara, remarcó que no le pesa bajar de categoría si eso le permite continuidad. “Yo lo que necesito es jugar. Jugando y mostrándome, si ando bien, se puede usar de trampolín”, sostuvo, y dejó un mensaje para los más chicos: “Que se entrenen mucho, que se cuiden afuera de la cancha y que vivan los entrenamientos como un partido. El trabajo a la larga da frutos”.