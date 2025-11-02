Agustín Canapino ganó en Paraná y quedó cerca de un récord del Turismo Carretera

Salvo en la largada y las reanudaciones tras la salida del Auto de Seguridad en un par de oportunidades, Canapino no tuvo dificultades para sostener el primer puesto y se quedó con el triunfo por delante de Agustín Martínez y Mariano Werner, quienes completaron el podio con los Ford Mustang.

Canapino, quien había conseguido ayer la pole y en el inicio del domingo se quedó con la primera serie, igualó con esta victoria un récord que tenía otro histórico piloto de Chevrolet como Emiliano Satriano. En 1990, el de Chivilcoy obtuvo cuatro consecutivas para quedarse con el campeonato y lo mismo hizo hoy Canapino, quien venía de imponerse en Buenos Aires, San Luis y San Nicolás.

Canapino llegó a cuatro victorias consecutivas, igualó a Satriano y quedó a dos del récord absoluto -seis triunfos seguidos- de la leyenda Roberto Mouras. El de Paraná fue, además, el quinto triunfo en las últimas seis carreras para el Titán, quien también había llegado primero en Concepción del Uruguay. En medio de esta seguidilla el otro ganador fue Martín Vázquez, en San Juan, en donde Canapino quedó 21.

Al Turismo Carretera le quedan solamente dos carreras: el próximo 16 de noviembre visitará Toay, en la provincia de La Pampa, mientras que la temporada se cerrará en el Mouras de La Plata, el 7 de diciembre.

Canapino suma en la Copa de Oro 155 puntos y es escoltado por Matías Rossi (108), quien está ingresando por el sistema "3 de último minuto" y todavía debe la victoria reglamentaria para ser campeón. El tercero es Santiago Mangoni (103.5), compañero de equipo del líder.