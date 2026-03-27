Agustin Giay y Gabriel Rojas, los laterales debutantes en la Selección Argentina

En un amistoso que dejó conclusiones mixtas, Lionel Scaloni aprovechó para probar variantes y les dio rodaje a nuevos nombres en la Selección Argentina.
La victoria 2-1 sobre Mauritania en La Bombonera mostró momentos de buen fútbol combinados con instantes de cierta incertidumbre. Argentina tuvo un primer tiempo sólido, donde se destacó la efectividad ofensiva con los goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz. Sin embargo, en la segunda mitad el equipo perdió intensidad, y Mauritania aprovechó para descontar en el 90+4 tras un tiro libre, dejando el marcador más ajustado de lo que reflejó el desarrollo inicial.
En medio de estas variantes, Gabriel Rojas y Agustín Giay vivieron su debut con la Selección mayor, sumándose a la lista de jugadores probados por el cuerpo técnico.
El ingreso de ambos llegó a los 24 minutos del segundo tiempo. Rojas, destacado en Racing, reemplazó a Marcos Acuña en el lateral izquierdo, aportando recorrido y precisión en la salida. Giay, que milita en Palmeiras y con pasado en San Lorenzo, tomó el lugar de Nahuel Molina por la derecha, mostrando despliegue físico y capacidad de adaptación en distintas posiciones defensivas.
La convocatoria de Rojas responde a su constancia y rendimiento en el fútbol argentino, consolidándose como un jugador confiable y con llegada al ataque. En tanto, Giay representa una apuesta al futuro, joven y con proyección internacional, que ya estaba en los planes de Scaloni como alternativa para el recambio generacional.
Ambos debutantes entraron en un tramo del partido donde Mauritania se adelantó en el campo, lo que les permitió enfrentarse a un desafío defensivo real. De esta manera, no solo sumaron sus primeros minutos, sino que lo hicieron en un contexto competitivo y exigente.
Más allá del resultado, el amistoso sirvió como otra prueba de cara al Mundial 2026, con el objetivo de evaluar opciones y mantener la competencia interna.
Desde el 7 de septiembre de 2018, cuando Lionel Scaloni asumió como entrenador de la albiceleste, hasta este 27 de marzo, el técnico ha hecho debutar a 61 jugadores, de los cuales 13 formaron parte del plantel campeón en Qatar 2022. Con los ingresos de Rojas y Giay, la lista sigue creciendo, mostrando la estrategia de renovación y recambio que caracteriza a esta etapa de la Selección Argentina.
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