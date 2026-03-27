Agustin Giay y Gabriel Rojas, los laterales debutantes en la Selección Argentina

Captura de pantalla 2026-03-27 231357 Gabriel Rojas debutó en la Selección mayor, ingresando por Marcos Acuña. Viene demostrando un excelente nivel en Racing Club.

Ambos debutantes entraron en un tramo del partido donde Mauritania se adelantó en el campo, lo que les permitió enfrentarse a un desafío defensivo real. De esta manera, no solo sumaron sus primeros minutos, sino que lo hicieron en un contexto competitivo y exigente.

Más allá del resultado, el amistoso sirvió como otra prueba de cara al Mundial 2026, con el objetivo de evaluar opciones y mantener la competencia interna.

Desde el 7 de septiembre de 2018, cuando Lionel Scaloni asumió como entrenador de la albiceleste, hasta este 27 de marzo, el técnico ha hecho debutar a 61 jugadores, de los cuales 13 formaron parte del plantel campeón en Qatar 2022. Con los ingresos de Rojas y Giay, la lista sigue creciendo, mostrando la estrategia de renovación y recambio que caracteriza a esta etapa de la Selección Argentina.