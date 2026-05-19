Carlos Alcaraz no jugará Wimbledon y estira su ausencia en los Grand Slam

El español, que ya era baja en Roland Garros, confirmó que tampoco disputará el prestigioso certamen en suelo británico por su lesión en la muñeca derecha.

Carlos Alcaraz confirmó que no participará en Wimbledon y prolongará su inactividad por la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde abril. El tenista español, que ya se había bajado de Roland Garros, los Masters 1000 de Roma y Madrid, también decidió ausentarse de la gira sobre césped para priorizar su recuperación. “Todavía no estoy listo para jugar”, expresó el murciano en un mensaje publicado en sus redes sociales.