Carlos Alcaraz no jugará Wimbledon y estira su ausencia en los Grand Slam

El español, que ya era baja en Roland Garros, confirmó que tampoco disputará el prestigioso certamen en suelo británico por su lesión en la muñeca derecha.
Carlos Alcaraz confirmó que no participará en Wimbledon y prolongará su inactividad por la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde abril. El tenista español, que ya se había bajado de Roland Garros, los Masters 1000 de Roma y Madrid, también decidió ausentarse de la gira sobre césped para priorizar su recuperación. “Todavía no estoy listo para jugar”, expresó el murciano en un mensaje publicado en sus redes sociales.
“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon”, explicó Alcaraz. El actual número dos del ranking ATP aseguró que continuará trabajando junto a su equipo para regresar “lo antes posible”, aunque todavía no hay una fecha concreta para su vuelta al circuito.
Las molestias físicas comenzaron durante su presentación en el Conde de Godó, en Barcelona, cuando necesitó asistencia médica en pleno partido ante Otto Virtanen. Aunque en un principio la situación no parecía grave y el propio Alcaraz relativizó el problema en conferencia de prensa, al día siguiente canceló un entrenamiento y terminó abandonando el torneo. Desde entonces, encadenó bajas consecutivas en los principales certámenes de la temporada.
La prolongada ausencia del español también impacta en la pelea por el número uno del mundo. Mientras Alcaraz continúa fuera de competencia, el italiano Jannik Sinner amplía su ventaja en el ranking ATP y se afianza en la cima tras sus buenas actuaciones en los últimos torneos. En el entorno del español apuntan ahora a recuperar plenamente la muñeca para intentar regresar en la gira norteamericana previa al US Open.
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