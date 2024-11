Alerta en River: Germán Pezzella se perdería el partido contra Instituto

Si no llega, su lugar seguirá siendo ocupado por Leandro Gónzalez Pirez, quien desde el regreso de Marcelo Gallardo como DT recuperó el nivel de sus mejores épocas y demostró que puede ser una alternativa permanente para una zaga central que hoy parece tener como dueños a Pezzella y al chileno Paulo Díaz.

El día anterior al partido ante el Taladro, el futbolista de la Selección sintió una molestia en uno de sus gemelos y ante la posibilidad de una lesión mayor, el Muñeco decidió preservarlo. Este lunes, la información que llegó desde el predio de Ezeiza es que el defensor campeón del mundo todavía no logró dejar atrás esa molestia y que a esta hora está más afuera que adentro del partido de este miércoles.

"Ayer (el viernes) sintió una carga en el gemelo y no quisimos arriesgarlo. Él sintió que se había cargado y no pasó a mayores, y no quisimos arriesgarlo para no tener que perderlo en las próximas semanas", explicó Gallardo en la conferencia de prensa del sábado. El DT tiene decidido no dejar a la suerte la condición física de uno de sus máximos referentes, por eso ante Instituto podría seguir fuera del equipo.

En esta semana corta de entrenamientos tras el triunfo ante Banfield, Gallardo tiene pensado evaluar cómo se encuentra el plantel y probablemente mantenga la misma base del equipo para viajar a Córdoba. Un triunfo ante Instituto sería fundamental para terminar de acomodarse en lo alto de la tabla anual y, por qué no, soñar con que los de arriba se caigan.

Aliendro volvió al ruedo

La buena noticia de este lunes en la vuelta de River a los entrenamiento en Ezeiza fue el regreso a las prácticas con sus compañeros de Rodrigo Aliendro. El hecho ocurrió dos meses y un puñado de días más tarde de aquella desafortunada jugada con Newell's en la que sufrió una luxación de hombro.

Rodrigo Aliendro River Entrenamiento.jpg Rodrigo Aliendro volvió este lunes a practicar con sus compañeros en River.

Ahora, el volante de 33 años que supo ser una de las cartas predilectas del Muñeco en el pasado, reaparece como una opción para contribuir a intentar darle vuelo a un equipo que tiene un andar irregular. ¿Para cuándo se estima su regreso? En principio no sería para este miércoles en Córdoba ante Instituto, ya que el cuerpo técnico prefiere darle un poco más de ritmo en las prácticas antes de convocarlo nuevamente, teniendo en cuenta que tuvo un largo parate y sería algo prematuro.

Entonces, si todo avanza bien durante la semana y Gallardo lo ve en condiciones ,el encuentro del domingo de 10 de noviembre ante Barracas Central en el Monumental se postula como un firme candidato para que Aliendro diga presente nuevamente en la lista de concentrados del Millonario.