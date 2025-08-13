Real Madrid presentará oficialmente a Franco Mastantuono como jugador

Mastantuono se pondrá por primera vez la camiseta del legendario club a dos meses de hacerse oficial su llegada a la institución. El Merengue le compró al oriundo de Azul a River a cambio de 45 millones de euros y le hizo un contrato extenso de seis años con la ilusión de todo el mundo de que se convierta en ídolo en el futuro.

El club no confirmó la camiseta que utilizará Mastantuono, aunque varios medios aseguraron que utilizará la número 25, dorsal que en el pasado lucieron nombres destacados como Iker Casillas, Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Vinicius Júnior y Rodrygo. Un número con tradición en talentos jóvenes y muchos crecieron hasta afirmarse en el plantel principal e incluso quedaron en la historia de la institución.

El joven, que ya fue citado a la Selección Mayor de Argentina, cumplirá la mayoría de edad y de esa manera podrá incorporarse oficialmente a la Casa Blanca. La joya surgida de la cantera de River se encuentra en la capital española desde el pasado 3 de agosto sabiendo que su futuro estaría en el club blanco.

image

En el aspecto contractual, Capology reveló que Mastantuono tendrá un salario anual próximo a los cuatro millones de dólares, cifra superior a la de otros talentos argentinos que dieron el salto a Europa en el último año. Para blindar su inversión, el Real Madrid incluyó además una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, igual a la de otras promesas, entre las que se cuentan Endrick y Arda Güler.

Durante su despedida de la Argentina, Mastantuono se refirió a su paso por River y al significado personal de este cambio: “Mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto”.

Mastantuono ya se mentaliza en formar parte de los convocados para el debut oficial del Real Madrid en la temporada, que será el 19 de agosto en el Santiago Bernabéu ante Osasuna, en el marco de la primera jornada de La Liga de España.

EL COMUNICADO DE REAL MADRID

El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves, a las 13:00 h, tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Franco Mastantuono en la Ciudad Real Madrid.

Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas.

Después de la presentación, Franco Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.