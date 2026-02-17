Deportes |

Alpine confirmó como será la actividad de la escudería en la última semana de pretemporada

Alpine confirmo como será la actividad de la escudería de Franco Colapinto y Pier Gasly en la última semana de pretemporada de Formula 1 en baréin.

Ya se definió como será la actividad de los pilotos de Alpine en la última semana de Pretemporada de Formula 1 en Baréin, con un esquema similar a lo que se venía desarrollando.

Franco Colapinto dispondrá de sus primeras cuatro horas al volante del A526 durante la segunda sesión del miércoles por la tarde, entre las 9 y las 13 (hora argentina), y luego afrontará el jueves completo de ensayos, desde las 4 de la mañana hasta las 13. En contrapartida, Pierre Gasly será el encargado de iniciar la actividad del miércoles hasta la pausa del mediodía en Baréin y tendrá a su cargo todo el plan de trabajo del viernes.

Franco Colapinto ya tiene todo planificado para los tests en el circuito de Barhéin, en la previa del inicio de una nueva temporada de Fórmula 1.

Franco Colapinto ya tiene todo planificado para los tests en el circuito de Barhéin, en la previa del inicio de una nueva temporada de Fórmula 1.

El piloto argentino llega a esta instancia tras completar 172 vueltas en el Circuito Internacional de Baréin durante la primera semana de pruebas. Aunque el miércoles sufrió inconvenientes técnicos y apenas pudo girar 28 veces, en la última jornada contó con el auto en plenitud y acumuló otras 144 vueltas, logrando un registro de 1:35.806, el tiempo más rápido conseguido hasta ahora por Alpine en Baréin dentro de esta nueva etapa. Gasly, por su parte, cerró su participación con 146 giros totales, pese a algunos problemas mecánicos sobre el final de su tanda completa.

Colapinto ya había tenido rodaje previo en los ensayos privados realizados en Barcelona. Allí se subió al coche en el primer día de actividades en el circuito de Catalunya, donde completó 60 vueltas (279 kilómetros), y volvió a manejar en uno de los turnos de la siguiente jornada, sumando otras 58 (270 kilómetros). De esta manera, llegará a la última tanda de pretemporada en Baréin con un total de 1.479 kilómetros recorridos con el monoplaza de la nueva era.

Colapinto completa una jornada intensa en Bahréin, con más de 60 vueltas en la primera tanda y continuidad en el segundo turno.

Colapinto completa una jornada intensa en Bahréin, con más de 60 vueltas en la primera tanda y continuidad en el segundo turno.

Las pruebas de pretemporada en Baréin comenzarán este miércoles 18 y se desarrollarán hasta el viernes 20 de febrero. La actividad diaria se iniciará a las 4 de la madrugada de Argentina con el turno matutino, que se extenderá hasta las 8. Tras una pausa, la acción se retomará a las 9 de la mañana con la sesión vespertina, que finalizará a las 13.

  • Charles Leclerc - Ferrari: 1:34.273 (Día 2) - 219 vueltas
  • Oscar Piastri - McLaren: 1:34.549 (Día 3) - 215 vueltas
  • Carlos Sainz - Williams: 1:37.186 (Día 3) - 214 vueltas
  • Alex Albon - Williams: 1:36.793 (Día 3) - 208 vueltas
  • Lando Norris - McLaren: 1:34.669 (Día 1) - 207 vueltas
  • Lewis Hamilton - Ferrari: 1:34.209 (Día 3) - 202 vueltas
  • Ollie Bearman - Haas: 1:34.394 (Día 2) - 200 vueltas
  • Max Verstappen - Red Bull Racing: 1:34.798 (Día 1) - 197 vueltas
  • Esteban Ocon - Haas: 1:35.578 (Día 1) - 190 vueltas
  • George Russell - Mercedes: 1:33.918 (Día 3) - 188 vueltas
  • Nico Hülkenberg - Audi: 1:36.291 (Día 3) - 178 vueltas
  • Gabriel Bortoleto - Audi: 1:36.670 (Día 2) - 176 vueltas
  • Franco Colapinto - Alpine: 1:35.806 (Día 3) - 172 vueltas
  • Liam Lawson - Racing Bulls: 1:36.808 (Día 3) - 169 vueltas
  • Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:37.365 (Día 3) - 167 vueltas
  • Arvid Lindblad - Racing Bulls: 1:37.470 (Día 2) - 158 vueltas
  • Valtteri Bottas - Cadillac: 1:36.824 (Día 2) - 153 vueltas
  • Pierre Gasly - Alpine: 1:36.723 (Día 2) - 146 vueltas
  • Isack Hadjar - Red Bull Racing: 1:35.610 (Día 3) - 146 vueltas
  • Lance Stroll - Aston Martin: 1:38.165 (Día 3) - 108 vueltas
  • Fernando Alonso - Aston Martin: 1:38.248 (Día 2) - 98 vueltas
  • Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:33.669 (Día 3) - 94 vueltas

