Fórmula 1: Franco Colapinto intensifica su preparación física en plena pretemporada en Bahréin

El foco está puesto en la resistencia al impacto de la fuerza G y en la reacción física, aspectos determinantes para el rendimiento en pista. Entre los ejercicios, se lo vio reforzando la musculatura del cuello para soportar las cargas laterales y longitudinales que se generan en curvas y frenadas. También realizó tareas de coordinación, sincronización y reflejos junto a su preparador Miguel Presencia.

días de pretemporada arriba y abajo del auto!!!! tamos con todoo dale daleeeee El entrenamiento de Franco Colapinto (@francolapinto)

Colapinto ya giró en Barcelona y cumplió con la primera tanda de pruebas en Bahréin, donde acumuló kilómetros importantes para su adaptación al auto. En su primer día cerró con un total de 144 vueltas, uno de los objetivos que se había trazado el equipo francés.

En cuanto a los registros, marcó 1:36.874 en una de las sesiones y luego mejoró hasta 1:35.806, aunque desde Alpine remarcaron que la prioridad no fue buscar tiempos rápidos sino recolectar datos para el desarrollo del monoplaza. El argentino mostró constancia en tandas largas y probó distintos compuestos de neumáticos.

La última etapa de pruebas se desarrollará del 18 al 20 de febrero en Bahréin. Después, toda la atención estará puesta en el Gran Premio de Australia del 8 de marzo, donde comenzará oficialmente la nueva temporada con el objetivo de consolidarse en la máxima categoría y mejorar las presentaciones con respecto al 2025.