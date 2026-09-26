Franco Colapinto y su autocrítica tras el choque con Gasly

Gasly podía conseguir seis unidades y Colapinto una, por lo que Alpine hubiese alcanzado los 75 puntos y quedado a solo dos de Racing Bulls en el campeonato de constructores. Sin embargo, el abandono de los dos autos modificó esa posibilidad y la escudería hermana de Red Bull terminó ampliando su ventaja.

La situación se agravó para Alpine porque el inglés Arvid Lindblad cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición. De esta manera, Racing Bulls sumó 15 puntos y aumentó su ventaja en el campeonato de constructores.

El próximo desafío de Colapinto en la Fórmula 1 será el domingo 4 de octubre, cuando se dispute el Gran Premio de Bahréin en el Circuito Internacional de Sepang. El argentino buscará dejar atrás el incidente de Bakú y volver a sumar para Alpine.

La bronca de Lando Norris tras el abandono por el choque de Colapinto

RAJADÓN BRUTAL DE LANDO NORRIS TRAS EL INCIDENTE CON COLAPINTO



"HAY PILOTOS QUE NO MERECEN ESTAR EN F1"#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/lwfUIDEcel — Nachez (@Nachez98) September 26, 2026

Tras el choque, Lando Norris se mostró muy molesto y reclamó una sanción para Colapinto. “La FIA debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas”, sostuvo el británico, quien abandonó cuando se encontraba en el noveno puesto.

El actual campeón del mundo fue todavía más duro y cuestionó las condiciones del argentino para competir en la Fórmula 1. “Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Para ser honestos, hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”, sentenció ante la prensa.