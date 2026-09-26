Franco Colapinto y su autocrítica tras el choque con Gasly

El argentino perdió el control tras intentar un divebomb y provocó el abandono de su compañero de Alpine. También quedó fuera de carrera Lando Norris, quién se mostró muy molesto.
Franco Colapinto fue muy autocrítico después del accidente que provocó su abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y que también dejó fuera de carrera a su compañero de Alpine, Pierre Gasly. “Fue un error grande y grave”, reconoció el argentino tras la competencia.
Colapinto marchaba décimo y Gasly séptimo en la vuelta 36, cuando se retiró el safety car y el piloto argentino intentó realizar un divebomb. Sin embargo, se pasó de largo durante la maniobra y terminó chocando contra su compañero y contra el británico Lando Norris, quien también debió abandonar.
“Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control toda la frenada”, explicó Colapinto después del incidente. El argentino también le pidió “perdón a Pierre y al equipo” porque “fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”.
El piloto de Alpine además lamentó el resultado de la carrera porque había sido “un día complicado que venía siendo bastante bueno”. Hasta el momento del accidente, la escudería estaba en condiciones de sumar una cantidad importante de puntos en el Circuito Callejero de Bakú.
Gasly podía conseguir seis unidades y Colapinto una, por lo que Alpine hubiese alcanzado los 75 puntos y quedado a solo dos de Racing Bulls en el campeonato de constructores. Sin embargo, el abandono de los dos autos modificó esa posibilidad y la escudería hermana de Red Bull terminó ampliando su ventaja.
La situación se agravó para Alpine porque el inglés Arvid Lindblad cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición. De esta manera, Racing Bulls sumó 15 puntos y aumentó su ventaja en el campeonato de constructores.
El próximo desafío de Colapinto en la Fórmula 1 será el domingo 4 de octubre, cuando se dispute el Gran Premio de Bahréin en el Circuito Internacional de Sepang. El argentino buscará dejar atrás el incidente de Bakú y volver a sumar para Alpine.
Tras el choque, Lando Norris se mostró muy molesto y reclamó una sanción para Colapinto. “La FIA debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas”, sostuvo el británico, quien abandonó cuando se encontraba en el noveno puesto.
El actual campeón del mundo fue todavía más duro y cuestionó las condiciones del argentino para competir en la Fórmula 1. “Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Para ser honestos, hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”, sentenció ante la prensa.
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