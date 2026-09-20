Amagó un centro y la clavó en un ángulo: así fue el primer gol de Enzo Fernández en el Manchester City

Después de su ciclo en el Chelsea, el argentino llegó a los Ciudadanos en una transferencia de 146 millones de euros; la cuarta venta más cara en la historia del fútbol y la más costosa de la Premier League.“Me siento muy feliz de estar en el City, agradecido por la oportunidad. Es muy emocional para mí y mi familia dar este paso con 25 años; es una carrera muy soñada. En las pocas horas en el club pude notar la grandeza del club", manifestó en su presentación.

“Desde el primer día que confiaron en mí y me llamaron quería unirme al Manchester, no lo dudé ni un segundo; es un club que ha ganado mucho en los últimos años, que está marcando historia en el fútbol y para mí es un desafío muy grande ayudar a que siga ganando, ese es mi objetivo: levantar trofeos juntos”, agregó.

Enzo Fernández habló también sobre Enzo Maresca, la relación con el DT italiano y de cuánto influyó en su llegada: “Es un entrenador ‘top’, es parecido a los latinos por lo pasional; es un placer trabajar con él. Lo tuve en mi anterior club, donde tuvimos momentos increíbles; aprendí mucho a su lado. Agradecido también porque fue muy importante para que yo sea jugador ‘Sky Blue’, y agregó: “Estuvimos muy ansiosos de que se diera el fichaje, porque no fue fácil que llegara, pero sé que él también hizo mucho esfuerzo hablando con el club”.