Amagó un centro y la clavó en un ángulo: así fue el primer gol de Enzo Fernández en el Manchester City

El argentino convirtió en el triunfo contra Sunderland 5 a 3 y ratificó por qué es una pieza clave para los Ciudadanos. Su gol abrió el marcado en un partido de ritmo intenso.
Enzo Fernández se dio un gusto este domingo y convirtió su primer gol en el Manchester City. Fue en la victoria 5 a 3 contra Sunderland, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Premier League.
El festejo del volante argentino llegó a los nueve minutos del partido. Se hizo cargo de un tiro libre y, por la ubicación, parecía que iba a enviar un centro al área. Sin embargo, sorprendió al arquero con un remate que se clavó en el ángulo y abrió el marcador en el Etihad Stadium.
"¡Pero qué gol, Perla, querido, ¡cómo engañó al arquero!", destacó el relator de ESPN, Juan Manuel Pons, tras narrar el grito de Enzo Fernández en un partido intenso. Rayan Cherki, Antoine Semenyo -en dos oportunidades- y Erling Haaland marcaron el resto de los goles de los locales. Briaan Brobbey, con un hattrick, convirtió para el Sunderland.
El exRiver debutó el 5 de septiembre pasado en el Manchester City. Lo hizo en el derby contra Manchester United y, de ahí en más, se transformó en una pieza clave para su equipo.
Después de su ciclo en el Chelsea, el argentino llegó a los Ciudadanos en una transferencia de 146 millones de euros; la cuarta venta más cara en la historia del fútbol y la más costosa de la Premier League.“Me siento muy feliz de estar en el City, agradecido por la oportunidad. Es muy emocional para mí y mi familia dar este paso con 25 años; es una carrera muy soñada. En las pocas horas en el club pude notar la grandeza del club", manifestó en su presentación.
“Desde el primer día que confiaron en mí y me llamaron quería unirme al Manchester, no lo dudé ni un segundo; es un club que ha ganado mucho en los últimos años, que está marcando historia en el fútbol y para mí es un desafío muy grande ayudar a que siga ganando, ese es mi objetivo: levantar trofeos juntos”, agregó.
Enzo Fernández habló también sobre Enzo Maresca, la relación con el DT italiano y de cuánto influyó en su llegada: “Es un entrenador ‘top’, es parecido a los latinos por lo pasional; es un placer trabajar con él. Lo tuve en mi anterior club, donde tuvimos momentos increíbles; aprendí mucho a su lado. Agradecido también porque fue muy importante para que yo sea jugador ‘Sky Blue’, y agregó: “Estuvimos muy ansiosos de que se diera el fichaje, porque no fue fácil que llegara, pero sé que él también hizo mucho esfuerzo hablando con el club”.
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