River cayó ante Huracán en el Monumental y sufrió su primera derrota con Ponzio

La situación empeoró a los nueve minutos. Cortés ejecutó un tiro libre desde la izquierda que no encontró ningún compañero, pero el pique de la pelota, sumado a un amague de Lucas Martínez Quarta, descolocó al arquero Santiago Beltrán. Su reacción tardía no alcanzó y Huracán quedó 1-0 arriba.

Manejó la posesión

River respondió tomando el control de la pelota y adelantando sus líneas. Esa postura también le dejó espacios al visitante para salir de contraataque, aunque con el correr de los minutos el equipo local empezó a acercarse con mayor peligro al arco defendido por Hernán Galíndez.

El arquero ecuatoriano apareció para evitar el empate ante Sebastián Driussi y luego protagonizó una gran intervención al sacar del ángulo un tiro libre de Ángel Correa, quien se transformó en el futbolista más desequilibrante del Millonario.

Antes del descanso llegó otro problema para Ponzio. Tobías Andrada, quien ese mismo sábado había recibido su primera convocatoria a la Selección argentina, sufrió también una lesión muscular. El mediocampista salió llorando y fue reemplazado por Mauro Arambarri.

River reaccionó, pero no le alcanzó

En el complemento, River aumentó la presión y encerró durante varios pasajes a Huracán contra su arco. Correa encabezó la reacción con sus desequilibrios individuales y encontró en Gonzalo Montiel un socio permanente por la derecha.

Driussi llegó a convertir el empate, pero la acción fue anulada por una posición adelantada de Montiel. Poco después, Beltrán desperdició otra oportunidad clara con un cabezazo.

La insistencia finalmente tuvo premio a los 65 minutos. Correa combinó con Tomás Galván, quien resolvió de primera con un formidable remate al ángulo para establecer el 1-1 y encender al Monumental.

River fue entonces por la remontada. Manejó la pelota, adelantó sus líneas y continuó llegando, aunque le faltó precisión para transformar su superioridad territorial en goles. Nicolás Otamendi estuvo cerca con un disparo desde afuera del área que pasó junto al palo.

Huracán, en cambio, esperó su oportunidad y fue contundente. A los 80 minutos, Lucas Blondel encabezó un contraataque, avanzó con la pelota y, antes de ingresar al área, sacó un zurdazo cruzado que se metió junto al palo para establecer el 2-1 definitivo.

La respuesta de las tribunas fue inmediata. El “movete, River, movete” bajó desde las gradas y el equipo volvió a lanzarse sobre el arco visitante. Arambarri tuvo una ocasión muy clara, pero su remate se fue por encima del travesaño.

El pitazo final encontró al Monumental con silbidos. River mostró carácter para recuperarse de un comienzo adverso y tuvo mayor posesión y cantidad de llegadas, pero pagó su falta de eficacia ante un Huracán que necesitó pocas oportunidades para lastimarlo.

La derrota cortó además el buen comienzo de Ponzio y complicó al Millonario en el Clausura. Con 13 puntos en diez partidos, River quedó noveno y salió de los puestos de clasificación a octavos de final. En la Tabla Anual permanece séptimo, con 42 unidades, en zona de Copa Sudamericana.

Huracán, por su parte, prolongó su buen momento: acumula cuatro encuentros sin perder y alcanzó los 16 puntos para ubicarse tercero en la Zona B. El Globo recibirá a Aldosivi en su próximo compromiso, mientras que River deberá reordenarse después de una noche que, además de la derrota, le dejó preocupación por las lesiones de Almada y Andrada.