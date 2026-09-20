El keniata Bethwel Kibet ganó la Maratón de Buenos Aires y hubo más de 16.000 atletas

“La maratón es un evento de Buenos Aires para Argentina y el mundo. Hoy corrieron 6 mil atletas de otros países y además de atraer turismo, la carrera genera actividad económica, un gran logro para la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien les entregó las medallas a los ganadores. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

La Maratón de Buenos Aires está avalada por el prestigioso sello World Athletics Label y convocó a 5.769 representantes de 64 países de los cinco continentes. Además hubo 10.615 argentinos de las 24 provincias. Y la cita contó con una destacada participación femenina: 5.246 inscriptas.

Los atletas unieron los barrios de Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca.

Organizada por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú, la competencia tuvo corredores de 64 países. Brasil fue el que más participantes aportó, con 2.769 atletas. Chile y Uruguay también sumaron y, entre los tres países, reunieron 3.723 participantes. En total, los diez países extranjeros con más corredores aportaron 5.261 atletas.

En la categoría de élite brillaron figuras provenientes de Kenia, Etiopía y Ruanda. Todos los atletas varones largaron con antecedentes personales inferiores a las 2:09 horas, mientras que las mujeres acreditaban marcas menores a las 2:27. A su vez, tres atletas cumplieron un rol fundamental al marcar el ritmo dentro del pelotón de vanguardia masculino.

La Maratón llegó después de otra multitudinaria cita del running porteño. El 23 de agosto, la Ciudad había sido escenario de la Media Maratón de Buenos Aires (21K), que reunió a más de 31.500 participantes y tuvo un momento histórico: el etíope Yomif Kejelcha estableció un nuevo récord mundial, al completar los 21 kilómetros en 56 minutos y 51 segundos.