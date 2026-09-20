San Lorenzo vs. Boca, en el Nuevo Gasómetro: horario, cómo verlo en vivo y formaciones

El Ciclón viene de empatar contra Independiente en el regreso de Rubén Darío Insúa como DT. Y el Xeneize, que sacó pasaje a las semis de la Copa Sudamericana, llega al Bajo Flores con un invicto de 13 partidos.

Boca visitará este domingo a San Lorenzo por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en el Nuevo Gasómetro, con el objetivo de darle continuidad a su invicto y ratificar su buen momento tras llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana. El clásico comenzará a las 14.45, será dirigido por Nazareno Araza y podrá verse en vivo por TNT Sports.