San Lorenzo vs. Boca, en el Nuevo Gasómetro: horario, cómo verlo en vivo y formaciones

El Ciclón viene de empatar contra Independiente en el regreso de Rubén Darío Insúa como DT. Y el Xeneize, que sacó pasaje a las semis de la Copa Sudamericana, llega al Bajo Flores con un invicto de 13 partidos.
Boca visitará este domingo a San Lorenzo por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en el Nuevo Gasómetro, con el objetivo de darle continuidad a su invicto y ratificar su buen momento tras llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana. El clásico comenzará a las 14.45, será dirigido por Nazareno Araza y podrá verse en vivo por TNT Sports.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegará al Bajo Flores con una racha de 13 partidos sin conocer la derrota. En el campeonato local ocupa el sexto lugar en su grupo, con 14 puntos, y espera el fallo de la AFA sobre una supuesta planilla indebida en el cruce contra Vélez por la Copa Argentina, donde se impuso por penales.
El DT del Xeneize confiará en los titulares habituales para el duelo contra el Ciclón. La idea del Vasco es repetir el equipo que el martes pasado empató contra San Pablo 1 a 1 en Brasil.
San Lorenzo, por su parte, afrontará su segundo partido con Rubén Darío Insúa como director técnico en su nuevo ciclo, ya que el Gallego debutó el fin de semana pasado en el empate 1-1 como visitante contra Independiente.
El Ciclón no tendrá mucho margen de error en el clásico, ya que está décimo en la Zona A con sólo 11 puntos y un resultado adverso podría complicarlo aún más de cara al objetivo de clasificar a los playoffs.
San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro).
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Hernán Mastrángelo.
Hora: 14:45.
TV: TNT Sports.
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