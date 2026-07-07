Argentina conoce a su rival en cuartos: Suiza eliminó a Colombia por penales

El conjunto europeo venció en la tanda desde los doce pasos a los sudamericanos tras la igualdad sin goles en los 120 minutos en Vancouver y será el rival de la Scaloneta en los cuartos del Mundial.
Sorpresa: Suiza eliminó a Colombia y será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo venció por penales a los cafeteros tras la igualdad sin goles en los 120 minutos y volverá a jugar la instancia mundialista de cuartos de final después de más de 70 años de buscar repetir esta mejor participación.
Colombia y Suiza protagonizaron un encuentro parejo con mucha disputa y ocasiones para ambos lados. Camilo Vargas (arquero de los cafeteros) y Gregor Kobel (guardameta de los suizos) fueron los responsables de que no se rompiera el 0-0 en los 120 minutos del encuentro. Tras la paridad de los 90', los cafeteros fueron superiores en el tiempo extra, pero no pudieron encontrar el gol por ningún camino.
La clasificación se definía en los penales y Suiza fue más efectivo que Colombia, imponiéndose por 4 a 3 en el marcador. Manuel Akanji falló para el combinado europeo, mientras que Davinson Sánchez y Juan Camilo Hernández en el equipo sudamericano.
De esta manera, Suiza frustró el choque sudamericano que generaba mucha expectativa y le puso freno a una Colombia que pintaba para darle mucha pelea a Argentina tras tener un gran rendimiento y resultados en esta Copa del Mundo.
Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado, desde las 22 en Kansas, por los cuartos de final del Mundial. El ganador del cruce disputará las semifinales contra Inglaterra o Noruega. Este emparejamiento trae al recuerdo el choque de octavos de final de Brasil 2014 en el que la Albiceleste se impuso 1 a 0 a los europeos en el alargue con un gol de Ángel Di María, cuando ya se pensaba en la definición en los penales.
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