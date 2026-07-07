Argentina conoce a su rival en cuartos: Suiza eliminó a Colombia por penales

Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado, desde las 22 en Kansas, por los cuartos de final del Mundial. El ganador del cruce disputará las semifinales contra Inglaterra o Noruega. Este emparejamiento trae al recuerdo el choque de octavos de final de Brasil 2014 en el que la Albiceleste se impuso 1 a 0 a los europeos en el alargue con un gol de Ángel Di María, cuando ya se pensaba en la definición en los penales.

El resumen del partido