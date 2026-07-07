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Argentina conoce a su rival en cuartos: Suiza y Colombia van al alargue

El equipo cafetero y el conjunto europeo igualaron sin goles en los 90 minutos en Vancouver. El ganador se enfrentará a la Scaloneta en cuartos de final del certamen mundialista.

Argentina venció 3 a 2 a Egipto en una increíble remontada en Atlanta y ahora conocerá su rival en cuartos de final de la Copa del Mundo: Colombia y Suiza se miden en el BC Place Stadium de Vancouver en la búsqueda de ser su contrincante en la próxima ronda del certamen mundialista. El encuentro es televisado por D Sports y tiene como árbitro al salvadoreño Iván Barton. Además, podés seguir el minuto a minuto desde nuestra web.

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