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Argentina enfrenta a Suiza con el deseo de llegar a semis: formaciones confirmadas

Tras las sufridas clasificaciones frente a Cabo Verde y Egipto, la Scaloneta buscará desde las 22 pasar al nuevo escollo en su camino a la defensa del título.

Argentina enfrenta este sábado, desde las 22, a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro podrá verse en directo por la TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium. El ganador de este cruce se medirá con Inglaterra por un lugar en el partido decisivo por el título.

Formaciones confirmadas

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza: Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria; Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow; Dan Ndoye, Breel Embolo, Fabian Rieder.

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