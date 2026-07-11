Argentina enfrenta a Suiza con el deseo de llegar a semis: formaciones confirmadas

Tras las sufridas clasificaciones frente a Cabo Verde y Egipto, la Scaloneta buscará desde las 22 pasar al nuevo escollo en su camino a la defensa del título.

Argentina enfrenta este sábado, desde las 22, a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro podrá verse en directo por la TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium. El ganador de este cruce se medirá con Inglaterra por un lugar en el partido decisivo por el título.