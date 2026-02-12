Fórmula 1: Charles Leclerc fue el más rápido en la primera prueba del día en Baréin

El piloto tuvo la mejor marca registró un récord de vuelta de 1:34,273. Además, su monoplaza demostró mucha fiabilidad, ya que pudo dar 62 giros en el Circuito Internacional de Baréin.

En la segunda posición quedó Lando Norris (McLaren), quien fue el último campeón del mundo, mientras que el tercer puesto fue para el francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, a casi dos segundos y medio de Leclerc.

Por detrás, en la cuarta plaza, termino el británico Oliver Bearman (Haas), y lo siguieron el tailandés Alexander Albon (Williams), el alemán Nico Hulkenberg (Audi), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) y el español Fernando Alonso (Aston Martin).

Los otros dos pilotos que giraron en esta sesión fueron el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el francés Isack Hadjar (Red Bull), aunque ninguno de ellos llegó a registrar un tiempo.

La actividad en Baréin continúa con la sesión nocturna, que comenzó a las 9 (hora argentina) y se extenderá hasta las 13. La misma cuenta con la participación del argentino Franco Colapinto, que el miércoles finalizó en la última posición.

franco colapinto El piloto argentino pudo volver a la pista exactamente una hora después de haberse quedado detenido

Franco Colapinto correrá otra vez este viernes. Lo hará en ambos turnos: de 4 a 8 am y de 9 am a 13 (hora argentina). De esta manera, ambos pilotos de la escudería Alpine tendrán tres turnos de práctica cada uno.