La Fed subió las tasas de Estados Unidos: cómo puede afectar a la Argentina

La Reserva Federal elevó su tasa de referencia al rango de 3,75%-4%. La decisión puede fortalecer al dólar y encarecer el financiamiento para países emergentes.
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este miércoles aumentar en 25 puntos básicos su tasa de interés de referencia y la llevó al rango de entre 3,75% y 4% anual. Se trata del primer incremento desde 2023 y de un cambio relevante para los mercados internacionales, con posibles efectos sobre países emergentes como Argentina.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Según el comunicado oficial, la actividad económica estadounidense continúa expandiéndose a un ritmo sólido, pero la inflación permanece elevada y por encima del objetivo del 2% establecido por la entidad, de allí la decisión de aumentar la tasa de interés, para quitar absorber circulante de la plaza.
El contexto internacional también incluye mayores costos de energía y un incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del bono a 10 años había superado el 5%, un nivel que la agencia Reuters señaló como el más alto desde 2007.
El presidente de la Fed, Kevin Warsh, sostuvo que el organismo mantiene el foco en controlar la inflación y señaló que los datos recientes no muestran una mejora significativa de las tendencias subyacentes.
Una de las principales vías de transmisión es el dólar. Cuando las tasas estadounidenses aumentan, los activos denominados en dólares pueden resultar más atractivos para los inversores. Esto puede reducir el flujo de capital hacia mercados emergentes y generar presión sobre sus monedas.
Además, si las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense funcionan como referencia para el mercado internacional. Si sus rendimientos aumentan, un país como Argentina puede enfrentar un costo mayor al intentar conseguir financiamiento en dólares.
El impacto también puede observarse en los bonos argentinos y en el riesgo país. Los inversores pueden exigir una mayor rentabilidad para mantener activos de mercados emergentes cuando aumentan las tasas de referencia internacionales.
La decisión de la Fed no implica necesariamente que todos sus efectos se trasladen de manera inmediata a la economía argentina. La magnitud del impacto dependerá también de factores locales, como la inflación, las reservas internacionales, el régimen cambiario y las condiciones de acceso al crédito.
Además, las nuevas proyecciones económicas de la Fed muestran que sus integrantes mantienen distintas previsiones sobre la trayectoria futura de las tasas.
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