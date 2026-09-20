Copa Davis: Cerúndolo le dio la victoria a Argentina frente a Turquía

El número uno del tenis argentino dominó el partido de principio a fin y no le dio oportunidades a su rival. Cerúndolo ganó 50 puntos contra 20 de Alkaya y mostró una gran eficacia con su segundo servicio, con un 87% de puntos ganados frente al 40% del turco. La superioridad también quedó reflejada en los intercambios desde el fondo de la cancha y en la cantidad de errores de cada lado. Francisco no sufrió quiebres y selló la victoria con autoridad.