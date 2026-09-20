Copa Davis: Cerúndolo le dio la victoria a Argentina frente a Turquía

El tenista argentino superó con contundencia a Mert Alkaya en Neuquén y selló la serie ante Turquía, en el primer cruce como local de Javier Frana al frente del equipo nacional.
Francisco Cerúndolo le dio a Argentina la clasificación a las Qualifiers 2027 de la Copa Davis tras vencer a Mert Alkaya por 6-1 y 6-0 en el Estadio Ruca Che de Neuquén. El argentino necesitó apenas 48 minutos para cerrar el cuarto punto de la serie ante Turquía y recuperarse del golpe sufrido en el dobles. El equipo dirigido por Javier Frana aseguró su lugar en la próxima instancia con una actuación contundente del mayor de los hermanos Cerúndolo.
El número uno del tenis argentino dominó el partido de principio a fin y no le dio oportunidades a su rival. Cerúndolo ganó 50 puntos contra 20 de Alkaya y mostró una gran eficacia con su segundo servicio, con un 87% de puntos ganados frente al 40% del turco. La superioridad también quedó reflejada en los intercambios desde el fondo de la cancha y en la cantidad de errores de cada lado. Francisco no sufrió quiebres y selló la victoria con autoridad.
La serie había comenzado con dos triunfos argentinos en los singles: Cerúndolo venció a Yanki Erel por 6-0 y 6-4, mientras que Thiago Tirante superó a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4. Turquía descontó en el dobles, con la victoria de Arda Azkara y Erel ante Guido Andreozzi y Andrés Molteni por 6-4 y 6-4. Sin embargo, Cerúndolo volvió a salir a la cancha y definió la serie para Argentina, que se convirtió en una de las selecciones clasificadas a las Qualifiers del próximo año.
Con la clasificación asegurada, Argentina ya tiene su lugar en la edición 2027 de las Qualifiers de la Copa Davis. Entre los países que también esperan por esa instancia aparecen Australia, Países Bajos, Brasil, Serbia, Japón, Francia, Estados Unidos, Chile, Croacia, Bélgica e India, entre otros. Para Frana, la serie ante Turquía significó su primer cruce como capitán del equipo argentino en condición de local, con una victoria que le permitió comenzar su ciclo en Neuquén con el objetivo cumplido.
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