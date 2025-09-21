Argentina quedó eliminada del Mundial de vóley y fin de ciclo para Marcelo Méndez

La Selección arrancó muy bien desde el saque y la defensa, con un parcial de 3-0 pero Italia se despertó, con un gran nivel de Michieletto, y ganó un primer set parejo con su gran jerarquía. El opuesto sumó 8 puntos, la misma cifra que Vicentín del lado argentino. El cierre del set fue para la Azzurra gracias a una mejor eficacia ofensiva.

En el segundo parcial, el equipo de Méndez volvió a capitalizar errores rivales para mantenerse en juego. Pero una racha de cinco puntos consecutivos, iniciada con un ace de Romanó y sostenida por una gran defensa de Bottolo, dio vuelta el marcador. El técnico argentino intentó revertir la situación con un doble cambio, pero Italia controló el tramo final y se llevó el set 25-20 con comodidad.

El tercer set comenzó con tres errores de saque argentinos, que facilitaron la ventaja italiana, aunque Loser y Kukartsev aportaron puntos clave para emparejar. Sin embargo, una combinación de un ace, un bloqueo de Michieletto y un yerro del opuesto argentino puso otra vez a la Azzurra en ventaja. La reacción llegó con buenos pasajes de Palonsky y Gallego, e incluso Argentina pasó al frente 17-16. Pero en el cierre, tres aces seguidos de Romanó definieron el duelo.

Finalizado el encuentro, Marcelo Méndez confirmó que fue su último partido como técnico del seleccionado, tal como estaba previsto en su contrato. El DT argentino asumirá en los próximos días su nuevo rol en Trentino, actual campeón de la Superliga italiana, donde trabajará de manera exclusiva.

Méndez, de 71 años, condujo a la Selección desde 2018 y logró resultados históricos, incluido el bronce olímpico en Tokio 2020 (disputado en 2021). Aquel plantel incluyó a referentes como De Cecco, Kukartsev, Loser, Sánchez y Danani, los únicos que aún están en el conjunto nacional. Aquella medalla llegó tras vencer 3 a 2 a Brasil.

Durante su ciclo, también logró la mejor participación argentina en la Liga de Naciones, con un quinto puesto en 2023, y finalizó octavo en los dos últimos Mundiales, manteniendo al equipo en el top 10 del ranking FIVB. Además, Argentina se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ocupó el 11° lugar.

El presidente del Trentino, Marcello Poli, elogió públicamente al argentino cuando anunció su contratación en junio: “Marcelo es un auténtico maestro del voleibol, que pondrá a disposición todo su conocimiento y experiencia adquiridos en sus muchos años de carrera internacional”.