River, con suplentes, perdió ante Atlético Tucumán y ahora piensa en Palmeiras

El inicio del encuentro estuvo marcado por la intensidad del local. A los 9 minutos, Leandro Díaz había abierto el marcador de cabeza, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego. Poco después, a los 12, llegó la apertura definitiva: tras un córner desde la derecha, Clever Ferreira ganó en las alturas ante una floja salida del arquero Jeremías Ledesma y puso el 1-0.

River, con varios suplentes, nunca logró encontrar precisión en ataque ni firmeza en defensa. Atlético aprovechó esas falencias y, a los 21 minutos del segundo tiempo, estiró la ventaja con un penal convertido por Díaz, luego de una falta de Sebastián Boselli sobre Lautaro Godoy. El 2-0 resultó justo para un equipo tucumano que no se conformó y hasta pudo haber ampliado la diferencia.

En el tramo final, el “Millonario” intentó una reacción aislada, con un remate de Dadín que exigió al arquero Mansilla, pero no alcanzó para torcer la historia. Así, River quedó con 18 puntos, todavía como escolta de Deportivo Riestra, y deberá reponerse rápido: el próximo domingo recibirá en el Monumental al conjunto del Bajo Flores.

La mira, sin embargo, está puesta en lo que ocurrirá el miércoles en San Pablo. Allí, en el Allianz Parque, River se jugará el pase a semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Tras la derrota en la ida, el equipo de Gallardo necesitará ganar por un gol para forzar los penales o por dos para clasificar directamente. El desafío llega en un momento delicado, con la obligación de recuperar confianza y rendimiento.

Síntesis del partido:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Claver Ferreira, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Leandro Díaz y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el primer tiempo: 12m. Clever Ferreira (AT)

Gol en el segundo tiempo: 23m. Leandro Díaz (AT)

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Santiago Lencina por Juan Fernando Quintero (R), Juan Portillo por Giuliano Galoppo (R), Thiago Acosta por Agustín de la Cuesta (R) y Kevin López por Lautaro Godoy (AT); 24m. Juan Carlos Meza por Matías Galarza Fonda (R); 33m. Bautista Dadín por Facundo Colidio (R), Ramiro Ruíz Rodríguez por Nicolás Lamendola (R) y Maximiliano Villa por Damián Martínez (AT); 43m. Guillermo Acosta por Leandro Díaz y Carlos Abeldaño por Mateo Bajamich (AT).

Estadio: Atlético Tucumán.

Árbitro: Facundo Tello

VAR: José Carreras