Arsenal sorprendió al líder Atlético Tucumán y le quitó el invicto

Con goles de Sebastián Lomónaco, Gonzalo Goñi y Alexander Díaz, el conjunto del Viaducto volvió a celebrar después de cuatro encuentros.

El Decano no pudo prolongar la racha de seis éxitos consecutivos que traía y, si bien mantendrá la posición de privilegio al menos en esta fecha, no pudo despegarse nuevamente del escolta Gimnasia y Esgrima La Plata, al que lo tiene sólo a un punto. Además, terminó con diez hombres por la expulsión de Bruno Bianchi.

En la próxima fecha, Atlético Tucumán recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal visitará a Colón de Santa Fe.

El primer tiempo fue de trámite parejo, con Arsenal tomando la iniciativa y con Atlético saliendo rápido de contragolpe con sus hombres abiertos por los costados.

Después de no generarse peligro frente a los arcos, el local rompió el cero con un latigazo de Lomónaco que se le metió al arquero boliviano Lampe, sobre los 40 minutos.

Y antes del descanso llegó el empate para el Decano, con un esquinado cabezazo del lateral Orihuela, quien llegó por sorpresa al área rival.

En el comienzo del complemento, Arsenal se volvió a poner arriba, gracias a un toque de cabeza de Goñi, tras un córner desde la derecha y una desconcentración en la última línea visitante.

Atlético sintió el golpe y le costó generar juego ofensivo. Encima, sobre los 22, Bianchi se fue expulsado por doble amarilla dejando a su equipo con diez hombres.

El visitante no tuvo reacción con los cambios y fue intrascendente contra un Arsenal que lo liquidó a los 46 con un toque de Díaz después de un rebote del arquero Lampe.

Síntesis del partido:

Arsenal: Alejandro Medina; Christian Chimino, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto, Damián Pérez; Julián Navas, Mauro Pittón, Dardo Miloc, Facundo Kruspzky; Lucas Cano y Sebastián Lomónaco. Director técnico: Leonardo Carol Madelón.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Augusto Lotti. Director técnico: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 40m Lomónaco (A) y 46m Orihuela (AT).

Goles en el segundo tiempo: 6m Goñi (A) y 46m Díaz (A).

Cambios en el segundo tiempo:14m Ignacio Gariglio (A) por Goñi; 21m Mateo Coronel (AT) por Tesuri y Cristian Menéndez (AT) por Ruiz Rodríguez; 26m Braian Rivero (A) por Miloc; 35m Alexander Díaz (A) por Cano y William Machado (A) por Navas; 38m Enrique Borja (AT) por Lotti y Eugenio Isnaldo (AT) por Orihuela.

Incidencia en el segundo tiempo: 22m expulsado Bianchi (AT) por doble amarilla.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Julio Humberto Grondona.