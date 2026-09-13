Aryna Sabalenka perdió la final del US Open 2026 y protagonizó un dramático momento: llanto, furia y raqueta rota

La situación volvió a generar atención mientras los organizadores preparaban el escenario para la ceremonia de premiación. Una cámara se acercó a la tenista, que todavía estaba visiblemente emocionada, y ella respondió con un gesto de su mano para pedir que dejaran de filmarla en ese momento.

Así, una nueva final perdida en Nueva York terminó dejando una postal inesperada. La frustración de la número uno contrastó con la celebración de su rival, que aprovechó una oportunidad clave para quedarse con uno de los trofeos más importantes de la temporada.