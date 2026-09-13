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Aryna Sabalenka perdió la final del US Open 2026 y protagonizó un dramático momento: llanto, furia y raqueta rota

La número uno del mundo no pudo defender la corona en Nueva York y quedó visiblemente afectada tras la derrota ante la kazaja.

El desenlace de la final femenina del US Open 2026 estuvo marcado por la reacción de Aryna Sabalenka después de caer ante Elena Rybakina. La líder del ranking mundial terminó entre lágrimas y descargó su bronca contra la raqueta apenas terminó el partido por no poder repetir el título de 2025.

En un Estadio Arthur Ashe colmado, la kazaja se impuso por 6-4, 5-7 y 6-2 después de 2h 21min de juego. De esta manera, consiguió su tercer título de Grand Slam y puso fin al dominio de la vigente bicampeona del certamen.

Sabalenka, entre la frustración y la bronca, rompió la raqueta tras perder la final del US Open.

El episodio rápidamente se volvió viral y despertó recuerdos de otra definición dolorosa para la nacida en Minsk. En la final de 2023, perdida frente a Coco Gauff, las cámaras también habían registrado un momento de bronca con la raqueta en los pasillos del estadio.

La situación volvió a generar atención mientras los organizadores preparaban el escenario para la ceremonia de premiación. Una cámara se acercó a la tenista, que todavía estaba visiblemente emocionada, y ella respondió con un gesto de su mano para pedir que dejaran de filmarla en ese momento.

Así, una nueva final perdida en Nueva York terminó dejando una postal inesperada. La frustración de la número uno contrastó con la celebración de su rival, que aprovechó una oportunidad clave para quedarse con uno de los trofeos más importantes de la temporada.

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