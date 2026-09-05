Cerúndolo logró una remontada épica ante Fritz y se metió en octavos del US Open

El panorama se complicó todavía más en el tercero, cuando Fritz volvió a quebrar. Con dos sets y un break de desventaja, Cerúndolo quedó contra las cuerdas. Fue entonces cuando empezó a construir una reacción extraordinaria.

“Fritz estaba jugando mucho mejor que yo. En el primer set fue muy agresivo y yo no me sentía cómodo en absoluto. Después de recuperar el break en el tercero empecé a entrar poco a poco en el partido”, reconoció posteriormente el argentino.

La recuperación de Fran Cerúndolo

Cerúndolo comenzó a encontrar profundidad con sus golpes, generó dudas en el estadounidense y dio vuelta el parcial para ganarlo por 6-3. El cuarto volvió a quedar en sus manos, esta vez por 6-4, y todo se definió en un quinto set cargado de tensión.

Allí llegó uno de los momentos decisivos. Con Fritz arriba 4-3, Cerúndolo quedó 0-40 con su servicio. Levantó las tres oportunidades de quiebre y terminó ganando seis puntos consecutivos. En el game siguiente atacó con el drive, rompió el saque del estadounidense y quedó 5-4. Ya no dejó escapar su oportunidad y cerró con su servicio una de las victorias más importantes de su carrera.

“Creo que en el cuarto y el quinto jugué un tenis realmente bueno”, destacó el porteño de 27 años.

Cerúndolo llegó a Flushing Meadows buscando recuperarse después de sus tempranas eliminaciones en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati. En el debut superó a Filip Misolic por 6-4, 6-3 y 7-5 y luego necesitó cinco sets para vencer al alemán Jan-Lennard Struff por 5-7, 7-6 (7), 4-6, 6-3 y 6-3.

Ahora volvió a necesitar cinco parciales, pero esta vez para eliminar al décimo jugador del mundo y conseguir su primera clasificación a la segunda semana del US Open. Además, amplió a 2-1 su historial ante Fritz y ganó los dos enfrentamientos que disputaron en torneos de Grand Slam.

Cerúndolo se convirtió así en el segundo argentino instalado en los octavos de final, después de la clasificación de Tomás Etcheverry. Desde Diego Schwartzman en 2021 ningún representante nacional había logrado meterse entre los 16 mejores del torneo neoyorquino.

Por un lugar en los cuartos de final, Cerúndolo enfrentará al belga Alexander Blockx quien venció al italiano Flavio Cobolli por 6-7, 6-3, 6-0 y 6-3.