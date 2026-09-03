El momento de furia y la remontada de Francisco Cerúndolo en el US Open

El argentino perdió el tercer set con Lennard Struff, descargó su bronca contra la raqueta y reaccionó a tiempo para ganar en cinco sets y alcanzar por primera vez la tercera ronda en Nueva York.
Francisco Cerúndolo avanzó por primera vez a la tercera ronda del US Open después de superar al alemán Jan-Lennard Struff por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-4. Sin embargo, no todo fue color de rosa: el argentino atravesó un momento de máxima frustración en el cierre del tercer set, cuando una doble falta le permitió a su rival volver a quebrarlo y ponerse en ventaja. Tras perder el tercer parcial, golpeó su raqueta contra el piso en reiteradas oportunidades.
La reacción llegó inmediatamente después y Cerúndolo logró cambiar el rumbo del partido para quedarse con los dos últimos sets, el partido y la clasificación. El argentino mejoró su rendimiento, desgastó a Struff y terminó imponiéndose después de más de cuatro horas de juego. “No jugué bien, la verdad. Tuve algunos ratitos, como en los games de saque en el quinto set. Eso creo que fue lo mejor”, reconoció Fran después del encuentro.
El porteño explicó que Struff consiguió incomodarlo con su potencia y agresividad, especialmente durante los primeros sets. “Él arrancó bien, pegándole fuerte y errando muy poco. Yo contaba con que errara un poco más”, analizó. Cerúndolo también destacó el servicio y la capacidad del alemán para mantenerlo en una posición defensiva: “Es un jugador muy peligroso: es muy agresivo, te ataca mucho, saca bien, devuelve bien”.
La clasificación representa además un paso importante para Cerúndolo en los torneos de Grand Slam, donde todavía buscaba alcanzar una instancia superior a la tercera ronda. El argentino ya había llegado a esa etapa en el Australian Open 2023 y Roland Garros, pero nunca había podido superarla en ninguno de los cuatro grandes. Ahora tendrá la oportunidad de avanzar a los octavos de final frente al estadounidense Taylor Fritz, finalista del US Open en 2024.
El triunfo de Cerúndolo también dejó un dato destacado para el tenis argentino: por primera vez desde 2018, tres jugadores nacionales alcanzaron la tercera ronda del US Open masculino. Junto con él avanzaron Tomás Etcheverry y Mariano Navone, una marca que no se repetía desde aquella edición en la que Juan Martín del Potro, Guido Pella y Diego Schwartzman habían llegado a la misma instancia. “Estoy feliz por estar en la tercera ronda del US Open por primera vez. Era un objetivo que tenía”, afirmó Cerúndolo.
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