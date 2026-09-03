El momento de furia y la remontada de Francisco Cerúndolo en el US Open

El triunfo de Cerúndolo también dejó un dato destacado para el tenis argentino: por primera vez desde 2018, tres jugadores nacionales alcanzaron la tercera ronda del US Open masculino. Junto con él avanzaron Tomás Etcheverry y Mariano Navone, una marca que no se repetía desde aquella edición en la que Juan Martín del Potro, Guido Pella y Diego Schwartzman habían llegado a la misma instancia. “Estoy feliz por estar en la tercera ronda del US Open por primera vez. Era un objetivo que tenía”, afirmó Cerúndolo.