Franco Colapinto brilló en el Gran Premio de España, terminó séptimo y sumó puntos otra vez

El argentino, que había largado desde el noveno lugar, tuvo un actuación destacada en el circuito de Madring y obtuvo seis unidades. El italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el ganador de la competencia de la Fórmula 1.
Franco Colapinto finalizó este domingo séptimo en el Gran Premio de España y sumó puntos otra vez en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto de Alpine, que había largado desde el noveno lugar, mostró una actuación sobresaliente y logró seis unidades en una competencia que fue ganada por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren).
El argentino venía de terminar noveno hace una semana en el Gran Premio de Italia, lo que le había aportado dos puntos. Así las cosas, estiró su buen momento con la escudería francesa. Distinto fue el panorama para su compañero, el francés Pierre Gasly, que ocupó el 12º lugar en el nuevo circuito de la capital española.
Una vez más, Colapinto fue protagonista de una gran largada, ya que ganó dos posiciones al superar Liam Lawson (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), lo que le permitió ubicarse en el séptimo puesto. De todos modos, el pilarense sufrió el desgaste de sus neumáticos y perdió contra el neozelandés de Red Bull, que aprovechó la diferencia de rendimiento de los monoplazas.
El argentino aprovechó el Virtual Safety Car por la salida de pista del canadiense Lance Stroll (Aston Martin) e ingresó a boxes para cambiar los compuestos medios. A partir de ese momento, resistió con inteligencia los ataques del Racing Bulls conducido por el británico Arvid Lindblad.
La carrera del pilarense se empantanó en la última parte, al encontrarse con el Audi de Gabriel Bortoleto, que llevaba un ritmo más lento por estirar su detención en boxes. Mientras se defendía de los ataques del McLaren de Piastri, Colapinto logró adelantar al brasileño para sellar uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1.
Con este resultado, llegó a los 27 puntos, se afianzó en la 12º posición y sueña con el top 10.
El triunfo en el GP de España, tal como se dijo quedó en manos de Antonelli (Mercedes), que se aleja cada vez más en la pelea por el título y se ilusione con consagrarse como el campeón más joven de la historia. Gracias a esta victoria, que fue la octava en la temporada, el italiano llegó a los 292 puntos y le sacó 81 en el campeonato a su escolta, que es su compañero de equipo, el británico George Russell.
La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú.
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