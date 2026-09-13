Franco Colapinto brilló en el Gran Premio de España, terminó séptimo y sumó puntos otra vez

La carrera del pilarense se empantanó en la última parte, al encontrarse con el Audi de Gabriel Bortoleto, que llevaba un ritmo más lento por estirar su detención en boxes. Mientras se defendía de los ataques del McLaren de Piastri, Colapinto logró adelantar al brasileño para sellar uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1.

Con este resultado, llegó a los 27 puntos, se afianzó en la 12º posición y sueña con el top 10.

El triunfo en el GP de España, tal como se dijo quedó en manos de Antonelli (Mercedes), que se aleja cada vez más en la pelea por el título y se ilusione con consagrarse como el campeón más joven de la historia. Gracias a esta victoria, que fue la octava en la temporada, el italiano llegó a los 292 puntos y le sacó 81 en el campeonato a su escolta, que es su compañero de equipo, el británico George Russell.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú.