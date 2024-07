Así es la nueva máscara creada tras el escaneo de su rostro que usará Kylian Mbappé

En lo que va del certamen continental, Mbappé probó al menos cuatro máscaras distintas y cada una de ellas se convirtió en un obstáculo a superar. "Sin ella, no jugaría. Puedo darle las gracias a la máscara", expresó luego de la lesión. De todos modos, admitió que este accesorio complica su respiración y por momentos afecta su juego.

Los modelos anteriores fueron hechos de compuestos plásticos muy duros y de fibra de carbono; un material conocido por su resistencia los impactos y que no le otorgó la comodidad deseada para jugar. Mbappé aún no logró demostrar todo su potencial y el entrenador Didier Deschamps lo reemplazó por Bradley Barcola frente a Portugal.

"Me cambié la mascarilla, porque cada vez algo salía mal. Limita la visión, el sudor queda impregnado, hay que retirarlo para que fluya. Tuve la impresión de estar en 3D y de que me invitaran a la Eurocopa como VIP. Sentí que no era yo quien jugaba”, aseguró la nueva estrella de Real Madrid en una de sus últimas conferencias de prensa.

Hasta ahora, Mbappé convirtió un sólo gol en Eurocopa (de penal, ante Polonia) y desde el cuerpo técnico francés reconocieron sus dificultades para adaptarse a la máscara. "Se encuentra en una situación nueva, el hecho de que tenga que usar una mascarilla significa que tiene un campo de visión diferente”, dijo Deschamps. “Fue un gran shock para él y es algo a lo que también tuvo que acostumbrarse. La hinchazón disminuyó, pero se hace más fuerte cada día. Le llevará semanas o meses acostumbrarse”, comentó Deschamps.

New mask for Kylian Mbappé pic.twitter.com/o2b33jDCVM — B/R Football (@brfootball) July 1, 2024

Cómo es la nueva máscara de Mbappé

Para enfrentar a España en las semifinales de la Eurocopa, Mbappé usará un modelo diseñado por el fabricante de gafas Oakley (sponsor del futbolista) a partir de escáneres detallados de su rostro y su cráneo realizados el año pasado.

Más allá de que aún no brilló, el DT de España, Luis De la Fuente, no se confía de Mbappé. "Todavía no se ha visto su mejor versión. Seguro que está limitado por lo que se produjo en el primer partido, pero tiene un potencial enorme", explicó el entrenador. Y luego agregó: "Hemos tenido un caso parecido con Le Normand y no respiraba con normalidad, se fatigaba mucho y tuvo problemas musculares".

Francia y España se enfrentarán este martes, desde las 16 hora argentina, en las semifinales del certamen continental. El encuentro será transmitido por ESPN, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Disney+, Flow, DGO y Telecentro Play, y tendrá el arbitraje del esloveno Slavko Vincic. El ganador se verá en la final con el vencedor del cruce entre Países Bajos e Inglaterra.