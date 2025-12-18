Así serán los autos de la Fórmula 1 en la próxima temporada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/es_Motorsport/status/2001389435943051282&partner=&hide_thread=false #PorSiTeLoPerdiste | ¡Mira cómo lucirán los coches de #F1 en 2026!



Los autos serán más pequeños y livianos que los de 2025. La reducción de carga aerodinámica y resistencia está pensada para que los coches circulen con mayor eficiencia y que los pilotos puedan adelantar con facilidad. La aerodinámica activa será clave para minimizar el aire sucio que afecta el rendimiento del auto que sigue.

2026-f1-car-render (2)

Energía e innovación

Los motores combinarán energía térmica y eléctrica al 50%. El MGU-H desaparece y el MGU-K se vuelve más potente. El combustible será totalmente renovable, en línea con la transición hacia tecnologías más sostenibles.

Ruedas y primeras pruebas

Pirelli continuará con neumáticos de 18 pulgadas, pero más estrechos. Durante los próximos meses, los equipos mostrarán sus primeras decoraciones basadas en estos renders y luego llegarán los primeros ensayos en pista. Esta etapa permitirá evaluar cómo funcionan las nuevas especificaciones en condiciones reales de carrera.

Los cambios buscan equilibrar espectáculo y seguridad. Los aficionados podrán observar desde los primeros tests cómo la F1 inicia una nueva era con autos más sostenibles y carreras más dinámicas.