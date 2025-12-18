Deportes |

Así serán los autos de la Fórmula 1 en la próxima temporada

La FIA mostró nuevos renders de los Fórmula 1 de 2026: cambios en aerodinámica, motores y neumáticos prometen carreras más parejas y autos más livianos.

Este miércoles, la FIA difundió imágenes de cómo podrían verse los Fórmula 1 de 2026, con colores que combinan azul y negro y el número “26” en la carrocería. Los renders muestran un concepto más refinado que los anteriores, con detalles en pontones y deflectores ajustados a la nueva reglamentación.

Los autos serán más pequeños y livianos que los de 2025. La reducción de carga aerodinámica y resistencia está pensada para que los coches circulen con mayor eficiencia y que los pilotos puedan adelantar con facilidad. La aerodinámica activa será clave para minimizar el aire sucio que afecta el rendimiento del auto que sigue.

Energía e innovación

Los motores combinarán energía térmica y eléctrica al 50%. El MGU-H desaparece y el MGU-K se vuelve más potente. El combustible será totalmente renovable, en línea con la transición hacia tecnologías más sostenibles.

Ruedas y primeras pruebas

Pirelli continuará con neumáticos de 18 pulgadas, pero más estrechos. Durante los próximos meses, los equipos mostrarán sus primeras decoraciones basadas en estos renders y luego llegarán los primeros ensayos en pista. Esta etapa permitirá evaluar cómo funcionan las nuevas especificaciones en condiciones reales de carrera.

La FIA presentó los nuevos renders de los F1 2026: autos más livianos, con aerodinámica activa y motores mixtos térmico-eléctrico.

Los cambios buscan equilibrar espectáculo y seguridad. Los aficionados podrán observar desde los primeros tests cómo la F1 inicia una nueva era con autos más sostenibles y carreras más dinámicas.

