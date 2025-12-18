Así serán los autos de la Fórmula 1 en la próxima temporada

La FIA mostró nuevos renders de los Fórmula 1 de 2026: cambios en aerodinámica, motores y neumáticos prometen carreras más parejas y autos más livianos.
Este miércoles, la FIA difundió imágenes de cómo podrían verse los Fórmula 1 de 2026, con colores que combinan azul y negro y el número “26” en la carrocería. Los renders muestran un concepto más refinado que los anteriores, con detalles en pontones y deflectores ajustados a la nueva reglamentación.
Los autos serán más pequeños y livianos que los de 2025. La reducción de carga aerodinámica y resistencia está pensada para que los coches circulen con mayor eficiencia y que los pilotos puedan adelantar con facilidad. La aerodinámica activa será clave para minimizar el aire sucio que afecta el rendimiento del auto que sigue.
Energía e innovación
Los motores combinarán energía térmica y eléctrica al 50%. El MGU-H desaparece y el MGU-K se vuelve más potente. El combustible será totalmente renovable, en línea con la transición hacia tecnologías más sostenibles.
Ruedas y primeras pruebas
Pirelli continuará con neumáticos de 18 pulgadas, pero más estrechos. Durante los próximos meses, los equipos mostrarán sus primeras decoraciones basadas en estos renders y luego llegarán los primeros ensayos en pista. Esta etapa permitirá evaluar cómo funcionan las nuevas especificaciones en condiciones reales de carrera.
Los cambios buscan equilibrar espectáculo y seguridad. Los aficionados podrán observar desde los primeros tests cómo la F1 inicia una nueva era con autos más sostenibles y carreras más dinámicas.
comentar