Alpine, campeón de "destructores" de la Fórmula 1: los números de Franco Colapinto

La escudería gala debió afrontar más de 5.300.000 de dólares por daños a sus autos, que desde ya tuvieron muy pobre rendimiento para la desgracia de sus pilotos Pierre Gasly, Jack Doohan y Franco Colapinto. Mc Laren, más allá del campeonato, ocupó el segundo lugar de esta tabla con 5.071.000 de verdes.

Kick Sauber (5.015.000) completó el podio de los equipos que más sufrieron daños en sus autos. Red Bull (4.139.000), Ferrari (3.854.000), Aston Martín (3.605.000), Racing Bulls (3.526.000), Williams (2.762.000), Haas (2.389.000) y Mercedes (1.385.000) continuaron en la tabla negra.

image

En cuanto a pilotos de manera individual, Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, fue el campeón de destrucción con un total de casi cuatro millones de dólares en arreglos. Apenas detrás suyo asoma Yuki Tsunoda, quien dejó Red Bull tras terminar la temporada, con poco menos de 3.5 millones de dinero por arreglos.

En tanto, el podio lo completó el flamante campeón Norris, con casi tres millones. El brasileño explica su primer puesto, entre otros accidentes, por el fuerte choque en el Gran Premio de Brasil, uno que le costó a Kick Sauber aproximadamente 2.359.000 dólares.

Colapinto ocupó el noveno lugar del ranking de 21 conductores con casi dos millones de dólares en arreglos. Peor fue la performance de Doohan, quien en tan solo seis carreras, sumó 2.144.000 de dólares en una temporada donde protagonizó un tremendo accidente en Japón.