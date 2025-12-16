La Formula 1 confirmo el regreso del GP de Portugal para 2027

El regreso del certamen al país europeo se da en el marco de un acuerdo por dos años con el gobierno portugués, Turismo de Portugal y la promotora Parkalgar.

El Autódromo Internacional del Algarve cuenta con una extensión de 4,6 kilómetros y es reconocido por su diseño técnico, desniveles pronunciados y curvas rápidas, características que suelen ofrecer carreras dinámicas y exigentes para los pilotos.

Últimas actuaciones en Portimão

De esta manera, la máxima categoría del automovilismo se disputará nuevamente en el Autódromo Internacional do Algarve, conocido como Portimão, que albergó por última vez un Gran Premio en 2020 y 2021, cuando el campeonato retomó su actividad tras la pandemia de coronavirus, debido a que pudo albergar eventos internacionales con menos restricciones sanitarias que otros países europeos.

circuito de portimao autodromo internacional do algarve f1 2020

En aquella oportunidad, la victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien por entonces corría para Mercedes, seguido por Max Verstappen y Valtteri Bottas, que completaron el podio.

Sobre el retorno, el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, aseguró: “Estoy encantado de ver el regreso de Portimão al calendario de la Fórmula 1 y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros”.

Portugal albergó su primer Gran Premio en 1958, en la ciudad de Oporto, y también fue sede en escenarios como Monsanto y Estoril a lo largo de los 75 años de historia del certamen. Figuras como Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna y Nigel Mansell lograron triunfos en suelo luso.

Con este anuncio, la Fórmula 1 continúa ajustando su calendario a mediano plazo, alternando sedes históricas con circuitos más recientes, y confirma que Portugal volverá a ser parte del Gran Circo a partir de 2027.