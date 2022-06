Atlético Tucumán y Colón abrieron el sábado con un empate

El equipo santafesino golpeó primero con un penal convertido por Facundo Farías y cerca del final acertó Cristian Menéndez para sellar el 1-1.

En el Decano se fue expulsado por doble amarilla el defensor Marcelo Ortiz.

De esta manera, los dos conjuntos sumaron su primer punto en el torneo y buscarán ganar en la segunda fecha, en la que Colón tendrá el clásico santafesino contra Unión y Atlético Tucumán visitará a River Plate.

Síntesis del partido:

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Ciro Rius, Bruno Bianchi, Marcelo Ortiz, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Leonardo Heredia, Joaquín Pereyra; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. Director técnico: Lucas Pusineri.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo, Rafael Delgado; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Andrew Teuten; Facundo Farías y Lucas Beltrán. Director técnico: Julio César Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 34m Farías (C) de penal.

Gol en el segundo tiempo: 38m Menéndez (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 22m Federico Andrada (AT) por Heredia y Matías Orihuela (AT) por Risso Patrón; 36m Gastón Gil Romero (AT) por Acosta e Ignacio Puch (AT) por Lotti; 40m Ramón Ábila (C) por Teuten; 41m Manuel Capasso (AT) por Pereyra; 48m Santiago Pierotti (C) por Farías.

Incidencia en el segundo tiempo: 39m expulsado Ortiz (AT) por doble amarilla.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: José Fierro.