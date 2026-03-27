Inoxidable: Horacio Zeballos vuelve a ser N° 1 del mundo en dobles

Embed HORACIO ZEBALLOS VUELVE AL N°1 DEL RANKING ATP DE DOBLES



El argentino avanzó a semifinales en el Masters 1000 de Miami junto al español Granollers. El zurdo marplatense se consolida como el mejor doblista argentino de la historia y mantiene su vigencia a punto de cumplir 41… pic.twitter.com/JPgNllpVMD — Clarín (@clarincom) March 26, 2026

Desde que comenzaron a jugar juntos en 2019, Zeballos y Granollers se transformaron en una de las duplas más consistentes del circuito. Y con mucho éxito: en ese lapso acumularon 15 títulos ATP, incluidos torneos de máxima jerarquía.

Entre sus logros más destacados aparecen conquistas en Roland Garros y el US Open, además de múltiples títulos en Masters 1000 como Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati y Shanghai. El punto más alto de su sociedad llegó en 2024, cuando alcanzaron por primera vez la cima del ranking mundial tras consagrarse en Madrid, un hito que convirtió a Zeballos en el primer argentino en ser número uno del mundo en dobles y ahora también en volver a hacerlo.

Tras su etapa como singlista (en la que logró su único título ATP en Santiago 2013 venciendo en la final a Rafael Nadal), Zeballos reconvirtió su carrera en el dobles hasta convertirse en una referencia global: hoy suma 27 títulos en la especialidad, consolidándose como el máximo exponente argentino en dobles y uno de los jugadores más respetados.

Con esta nueva clasificación a semifinales en Miami, Zeballos no solo reafirma su vigencia, sino que vuelve a escribir otra página dorada: por segunda vez en su carrera es el mejor doblista del mundo. Chapó...