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Inoxidable: Horacio Zeballos vuelve a ser N° 1 del mundo en dobles

Con el documento marcando 40 años, el marplatense recuperó la cima del ranking de dobles y sigue agigantando su leyenda en el tenis y llenando de orgullo a los argentinos.

Inoxidable: Horacio Zeballos vuelve a ser el N° 1 del mundo en dobles y sigue agigantando su leyenda en el tenis y llenando de orgullo a los argentinos. Con el documento marcando 40 años, el marplatense recuperó la cima del ranking de dobles luego de clasificarse junto al español Marcel Granollers a las semifinales del Masters 1000 de Miami.

La dupla hispano-argentina se impuso en cuartos de final ante Edouard Roger-Vasselin y Hugo Nys por 6-3 y 7-6(3), en un partido que combinaron solidez desde el fondo y eficacia en los momentos decisivos. El resultado, sumado a la eliminación de Neal Skupski, quien llegaba como líder del ranking, le permitió al argentino trepar nuevamente a la cima del escalafón con 8.680 puntos en el ranking en vivo, que se oficializará el próximo lunes.

El arranque del duelo fue favorable para Zeballos y Granollers, que quebraron temprano y se adelantaron 3-0 para encaminar el primer set, que cerraron 6-3 sin sobresaltos.

En el segundo parcial, el desarrollo se invirtió: Roger-Vasselin y Nys tomaron ventaja 3-0, pero llegó una reacción de la prestigiosa dupla. El argentino y el español recuperaron el quiebre en el noveno game y llevaron la definición al tie-break, donde mostraron mayor firmeza para sellar el triunfo.

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Desde que comenzaron a jugar juntos en 2019, Zeballos y Granollers se transformaron en una de las duplas más consistentes del circuito. Y con mucho éxito: en ese lapso acumularon 15 títulos ATP, incluidos torneos de máxima jerarquía.

Entre sus logros más destacados aparecen conquistas en Roland Garros y el US Open, además de múltiples títulos en Masters 1000 como Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati y Shanghai. El punto más alto de su sociedad llegó en 2024, cuando alcanzaron por primera vez la cima del ranking mundial tras consagrarse en Madrid, un hito que convirtió a Zeballos en el primer argentino en ser número uno del mundo en dobles y ahora también en volver a hacerlo.

Tras su etapa como singlista (en la que logró su único título ATP en Santiago 2013 venciendo en la final a Rafael Nadal), Zeballos reconvirtió su carrera en el dobles hasta convertirse en una referencia global: hoy suma 27 títulos en la especialidad, consolidándose como el máximo exponente argentino en dobles y uno de los jugadores más respetados.

Con esta nueva clasificación a semifinales en Miami, Zeballos no solo reafirma su vigencia, sino que vuelve a escribir otra página dorada: por segunda vez en su carrera es el mejor doblista del mundo. Chapó...

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