Argentinos Juniors venció a Lanús en el duelo postergado y se metió en zona de playoffs

El Bicho se impuso por 2 a 1 al Granate en el encuentro suspendido de la sexta fecha del Torneo Apertura con goles de Hernán López Muñoz y Nicolás Oroz.
Argentinos Juniors venció 2 a 1 a Lanús en el Estadio Diego Armando Maradona en el encuentro postergado de la fecha 6 del Torneo Apertura y sumó tres puntos importantes para escalar posiciones y meterse en los puestos de playoffs de la Zona B del campeonato.
Tras un primer tiempo parejo y con mucha disputa en la mitad de la cancha, en el que se mantuvo el 0-0 en el marcador porque no hubo emociones, el equipo dirigido por Nicolás Diez logró destrabar el partido en el complemento gracias a su mayor eficacia y jerarquía en los metros finales.
El marcador se abrió a los siete minutos del segundo tiempo, cuando Hernán López Muñoz aprovechó una jugada colectiva y definió para el 1-0 del local. Argentinos mantuvo la presión alta y consiguió un penal que Nicolás Oroz cambió por gol para ampliar la ventaja.
Lanús, que no logró sostener el ritmo del local, reaccionó en el tramo final del partido. A los 39 minutos, Ramiro Carrera conectó una buena jugada ofensiva y marcó el descuento (2-1) que le dio suspenso al cierre pero no cambió el destino: hubo festejo de Argentinos con su gente en La Paternal.
Con este resultado, Argentinos Juniors quedó séptimo con 17 puntos en la Zona B y de esta manera entró en los puestos de playoffs. Por su parte, Lanús se mantiene cuarto con 18 puntos en la Zona A, dentro de los puestos de octavos de final, aunque dejó pasar una buena oportunidad de acercarse a los líderes.
En la próxima fecha, Argentinos visitará a Aldosivi, mientras que Lanús será local frente a Platense.
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