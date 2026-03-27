Argentinos Juniors venció a Lanús en el duelo postergado y se metió en zona de playoffs

Con este resultado, Argentinos Juniors quedó séptimo con 17 puntos en la Zona B y de esta manera entró en los puestos de playoffs. Por su parte, Lanús se mantiene cuarto con 18 puntos en la Zona A, dentro de los puestos de octavos de final, aunque dejó pasar una buena oportunidad de acercarse a los líderes.

En la próxima fecha, Argentinos visitará a Aldosivi, mientras que Lanús será local frente a Platense.