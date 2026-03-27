Luego de 32 años Bolivia está a un partido de disputar nuevamente un mundial

La Verde finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Cosechó 20 puntos, 17 de ellos como local, en la altura, incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. Así dejó sin chances de pelear por un lugar en la Copa del Mundo a Venezuela, Perú y Chile. Bolivia solo participó en el Mundial 1994, en Estados Unidos.

En caso de sellar su pasaje a la Copa del Mundo, el seleccionado boliviano ya conoce cuál será su destino en el certamen: integrará el Grupo I, junto a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.