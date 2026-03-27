Luego de 32 años Bolivia está a un partido de disputar nuevamente un mundial

Bolivia ganó el primer repechaje para entrar al Mundial 2026. Se impuso 2-1 frente Surinam y luego de 32 años se encuentra a un paso de disputar una Copa del Mundo.
Ayer se jugaron varios partidos de la serie de repechajes por una vacante en el mundial 2026. En ese contexto, Bolivia derrotó por 2 a 1 a Surinam con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros. Y así, el martes de la próxima semana, cuando enfrente a Irak, va por la clasificación para jugar una Copa del Mundo después de 32 años sin disputarlas.
El partido de ayer, en el estadio BBVA de Monterrey, comenzó con oportunidades claras para ambos equipos, aunque con un ligero predominio del conjunto de CONCACAF, que logró reflejarlo en el marcador gracias al tanto de Liam van Gelderen, al inicio del complemento.
Sin embargo, para alivio de la Verde, Moisés Paniagua consiguió la igualdad con una definición de puntín, y luego Miguel Terceros, desde el punto penal, selló la remontada del seleccionado boliviano, que mantiene viva la ilusión.
La Verde finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Cosechó 20 puntos, 17 de ellos como local, en la altura, incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. Así dejó sin chances de pelear por un lugar en la Copa del Mundo a Venezuela, Perú y Chile. Bolivia solo participó en el Mundial 1994, en Estados Unidos.
En caso de sellar su pasaje a la Copa del Mundo, el seleccionado boliviano ya conoce cuál será su destino en el certamen: integrará el Grupo I, junto a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.