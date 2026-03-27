Fórmula 1: cómo le fue a Franco Colapinto en las dos pruebas libres del GP de Japón

Más allá de la posición que quedo, el trabajo de Franco estuvo en la adaptación al trazado y en recopilar datos, en un fin de semana que continúa siendo de aprendizaje dentro de la exigente Fórmula 1.

Franco Colapinto

La actividad del Gran Premio de Japón continuará con la Práctica Libre 3, este viernes a las 23:30, seguida por la clasificación el sábado a las 03:00, mientras que el plato fuerte llegará con la carrera del domingo a las 02:00 de la madrugada. Suzuka ya presentó cierta dificultad y empieza a ser un circuito llamativo para los espectadores.