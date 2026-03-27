Fórmula 1: cómo le fue a Franco Colapinto en las dos pruebas libres del GP de Japón

Franco Colapinto giró por primera vez en su carrera en el autódromo de Suzuka para completar las dos primeras pruebas libres del Gran Premio Japón. Cómo sigue la actividad.
Comenzaron las primeras pruebas de Franco Colapinto en el Gran Premio Japón, donde correrá allí por primera vez en su carrera, exactamente en el circuito de Suzuka.
El argentino, en su primera práctica, quedó en el puesto 16°, con la mejor marca de 1m33s361 con su Alpine, acumulando así vueltas en un circuito complejo y desconocido para él, y evitó errores en una pista que no es de las más fáciles.
Su rendimiento se vio afectado por una molestia en el hombro derecho y fallas en la radio de su Alpine A526. Ambos inconvenientes llamaron la atención del equipo técnico y de sus fanáticos.
La segunda prueba libre ya fue un poco más compleja para el argentino, ya que finalizó en el puesto 17°con un mejor tiempo de 1.32.438 con neumáticos blandos, a dos segundos del mejor tiempo de la prueba. Varios equipos salieron a buscar su rendimiento con neumáticos blandos.
Más allá de la posición que quedo, el trabajo de Franco estuvo en la adaptación al trazado y en recopilar datos, en un fin de semana que continúa siendo de aprendizaje dentro de la exigente Fórmula 1.
La actividad del Gran Premio de Japón continuará con la Práctica Libre 3, este viernes a las 23:30, seguida por la clasificación el sábado a las 03:00, mientras que el plato fuerte llegará con la carrera del domingo a las 02:00 de la madrugada. Suzuka ya presentó cierta dificultad y empieza a ser un circuito llamativo para los espectadores.
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