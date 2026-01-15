ATP 250 de Buenos Aires: se confirmaron los participantes para el Argentina Open y un top 5 encabeza la lista oficial

Con el cuadro principal ya oficializado, el gran nombre del torneo será el del italiano Lorenzo Musetti, actual número 5 del ranking mundial. Dueño de un tenis ideal para el polvo de ladrillo, el europeo llega como primer preclasificado y con la intención de saldar la cuenta pendiente que le dejó la última edición, en la que no pudo disputar los cuartos de final por una lesión.

musetti-washington-2025-feature Lorenzo Musetti será el primer preclasificado del Argentina Open 2026.

El campeón defensor también dirá presente. El brasileño João Fonseca regresará a Buenos Aires luego de su consagración histórica en 2025, cuando se transformó, con solo 18 años, en el campeón más joven del torneo en la Era Open tras imponerse a Francisco Cerúndolo en la final.

Fonseca, hoy ubicado en el puesto 30 del ranking ATP, es una de las grandes irrupciones del circuito y vuelve a una cancha que le trae los mejores recuerdos.

r1452799_1296x729_16-9 João Fonseca y Francisco Cerúndolo, protagonistas de la final 2025, durante la ceremonia de premiación.

Otro atractivo será la presencia del francés Gaël Monfils, ex número 6 del mundo y uno de los jugadores más carismáticos del tour, quien transita su última temporada como profesional tras anunciar su retiro al final de 2026.

La participación argentina será numerosa y con nombres fuertes. Francisco Cerúndolo, actualmente 20° del ranking, aparece como la principal carta local. A su lado competirán Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

“Jugar en casa es algo único. Es la semana que todos esperamos”, había señalado Cerúndolo durante la presentación oficial del torneo junto al director Martín Jaite.

Finalizado el paso por Buenos Aires, la gira sudamericana continuará con el ATP 500 de Río de Janeiro y luego con el ATP 250 de Santiago de Chile, completando el tramo regional sobre polvo de ladrillo.