Escándalo en Brasil: apareció el video que muestra la pelea de los futbolistas argentinos en Año Nuevo

Las imágenes, muestran la confrontación que se produjo tras una denuncia por ruidos molestos: música a alto volumen que, según el vecino afectado, se prolongó hasta cerca de las cinco de la mañana. En la grabación se observa golpes, empujones y tensión entre los involucrados, incluyendo a otras seis personas, dos mujeres y cuatro hombres más, y un perro que intentaba saltar sobre los presentes. Incluso se ve cómo las mujeres emplearon una silla de plástico durante el altercado, que terminó con daños materiales como la rotura de una puerta.

El video, captado por una cámara de seguridad del condominio, cobra relevancia porque permite reconstruir con mayor detalle los hechos que ya habían motivado la intervención de la Policía Civil del Estado de Ceará y la apertura de una investigación judicial para determinar responsabilidades.

El incidente había generado polémica desde el primer momento, especialmente luego de que el vecino denunciara que su hija no podía dormir por el volumen de la música. Ahora, con el video, la discusión volvió a viralizarse en medios brasileños y redes sociales, mostrando con claridad la magnitud del enfrentamiento.