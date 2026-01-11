Francisco Cerúndolo disputará el ATP 250 de Adelaida en el inicio de la gira australiana

El torneo llegará luego del ATP de Brisbane, donde Daniil Medvedev se consagró campeón, y se disputará en simultáneo con el ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda. En ese contexto, Adelaida volverá a ser una parada clave del calendario y tendrá seguimiento especial sobre el recorrido del mejor argentino del ranking.

Cerúndolo comenzará su participación directamente en los octavos de final y se medirá ante el ganador del cruce entre el alemán Daniel Altmaier y el español Jaume Munar. El certamen australiano ya tuvo campeones de peso en ediciones anteriores, como Jannik Sinner y Andrey Rublev, y en 2025 el título quedó en manos del canadiense Felix Auger-Aliassime, quien no estará presente para defenderlo.

De cara al debut, el propio Cerúndolo reconoció que llega con cautela al primer torneo del año: “Creo que hay muchos jugadores del cuadro que compitieron esta semana en otros torneos, así que probablemente estén más preparados que yo. Voy a ir partido a partido”, expresó el argentino, quien remarcó que no compite desde noviembre y espera ir tomando ritmo con el correr del campeonato.