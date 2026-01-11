Francisco Cerúndolo disputará el ATP 250 de Adelaida en el inicio de la gira australiana

El tenista argentino será uno de los protagonistas del torneo que se jugará del 12 al 17 de enero sobre superficie dura en Australia.
La temporada 2026 del tenis seguirá su curso con el ATP 250 de Adelaida, certamen que se desarrollará entre el 12 y el 17 de enero en Australia y contará con la presencia de Francisco Cerúndolo. El argentino será parte de la gira previa al Abierto de Australia y buscará arrancar el año con una buena actuación en superficie dura.
El torneo llegará luego del ATP de Brisbane, donde Daniil Medvedev se consagró campeón, y se disputará en simultáneo con el ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda. En ese contexto, Adelaida volverá a ser una parada clave del calendario y tendrá seguimiento especial sobre el recorrido del mejor argentino del ranking.
Cerúndolo comenzará su participación directamente en los octavos de final y se medirá ante el ganador del cruce entre el alemán Daniel Altmaier y el español Jaume Munar. El certamen australiano ya tuvo campeones de peso en ediciones anteriores, como Jannik Sinner y Andrey Rublev, y en 2025 el título quedó en manos del canadiense Felix Auger-Aliassime, quien no estará presente para defenderlo.
De cara al debut, el propio Cerúndolo reconoció que llega con cautela al primer torneo del año: “Creo que hay muchos jugadores del cuadro que compitieron esta semana en otros torneos, así que probablemente estén más preparados que yo. Voy a ir partido a partido”, expresó el argentino, quien remarcó que no compite desde noviembre y espera ir tomando ritmo con el correr del campeonato.
