Rally Dakar 2026: Luciano Benavides asume el liderato tras la etapa 11 y se acerca a la posible consagración

La victoria de etapa fue para el estadounidense Skyler Howes (Honda), seguido por Adrien Van Beveren y Edgar Canet. Benavides llegó cuarto, cuidando fuerzas y concentrado en la general.

El cambio en la punta se produjo gracias a la estrategia de Ricky Brabec, quien reguló su ritmo al final, permitiendo que Benavides pasara a liderar con apenas 23 segundos de ventaja sobre Howes.

Tosha Schareina marcha tercero, a más de 15 minutos, mientras que el australiano Daniel Sanders, vigente campeón, completó la jornada con el hombro vendado tras una caída.

La penúltima etapa, con más de 310 km cronometrados, definirá la lucha por el título en el desierto saudí este viernes.

Captura de pantalla 2026-01-15 101856 Luciano Benavides celebra su nuevo liderato en el Dakar 2026, a tan solo dos etapas de consagrarse en la categoría motos.

Cómo salieron los demás argentinos

En la categoría Rally 2, los argentinos completaron la undécima etapa en posiciones destacadas: Juan Santiago Rostan quedó en la posición 26 y Leonardo Cola en la 40, sumando experiencia y kilómetros clave en esta exigente categoría.

Challenger: varios argentinos entre los más rápidos

La etapa de Challenger mostró a varios argentinos entre los mejores tiempos. Nicolás Cavigliasso y Valen Pertegarini terminaron primeros en la etapa 11 (se mantienen en tercera posicion de la general), Kevin Benavides y Lichi Sisterna en la puerta del podio, Puck Klaassen y Augusto Sanz en la quinta, Lucas del Río y Bruno Jacomy en la septima, y David Zille y Sebastián Cesana en la novena, confirmando la gran presencia argentina en esta división.

Captura de pantalla 2026-01-15 101927 Nicolás Cavigliasso y Valen Pertegarini dominaron la undécima etapa del Challenger, mostrando la gran presencia argentina en la categoría.

SSV: argentinos cerca del podio

En SSV, la dupla argentina Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi finalizó en la posición 2 de la etapa, demostrando velocidad y consistencia en el desierto y manteniéndose firmes de cara a las últimas jornadas del rally.