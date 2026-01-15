ATP 250 Auckland: Sebastián Báez dominaba a Shelton en Nueva Zelanda, pero la lluvia detuvo el juego

La interrupción se dio en una jornada marcada por constantes demoras climáticas, que obligaron a reprogramar varios encuentros. Báez y Shelton deberán regresar a la cancha este viernes, no antes de las 12 del mediodía (hora local), para completar el partido y definir quién avanzará a las semifinales, instancia en la que espera el estadounidense Marcos Giron.

El bonaerense atraviesa un inicio de temporada destacado. Con el parcial ganado ante Shelton, estiró a cinco su racha de victorias en 2026, un dato significativo para un jugador que en temporadas anteriores había tenido dificultades para imponer su juego en superficies rápidas. Actualmente ubicado en el puesto 39 del ranking mundial, Báez logró revertir esa tendencia y llega a Auckland con un récord perfecto en canchas duras en lo que va del año.

El camino de ambos

El camino del argentino hasta este duelo comenzó en la United Cup, donde fue una de las piezas fuertes del equipo nacional y consiguió triunfos de peso ante Taylor Fritz, Jaume Munar y Stanislas Wawrinka. Esa confianza se trasladó al torneo neozelandés, donde debutó con una victoria en tres sets frente a Emilio Nava y luego fue contundente en octavos de final ante Jenson Brooksby, a quien derrotó por 7-5 y 6-0.

Shelton, octavo del mundo y máximo favorito del certamen, también llegó con buenas sensaciones. En la ronda previa superó a Francisco Comesaña por 7-5 y 6-4 y sostiene un historial ampliamente favorable frente a jugadores argentinos, con 12 triunfos y ninguna derrota. Además, el único antecedente ante Báez había sido victoria para el estadounidense, justamente en Auckland, en la edición 2023.

Con el partido aún abierto y el clima como único rival capaz de frenar el envión del argentino, el desenlace quedó postergado para este viernes, cuando Báez buscará confirmar su gran momento y quebrar una estadística que hasta ahora favorece a Shelton.