Claudio Úbeda: el triunfo de Boca ante Riestra y el posible arribo de Ascacíbar

"Valoramos muchísimo el resultado, teníamos que ganar. El equipo ganó, buscó constantemente los espacios para entrarle a un rival que de visitante tiene un juego defensivo y se repliega mucho. Tuvimos más opciones en el primer tiempo, fuimos pacientes, sólidos defensivamente y no sufrimos el juego aéreo de ellos, ni acciones directas contra el arco de Agustín (Marchesín)", comentó Úbeda sobre el triunfo ante Riestra.

Además, destacó el juego aéreo defensivo y de ataque de su equipo en La Bombonera: "Una de las virtudes que mostramos en el semestre pasado fue el juego aéreo, cuando tenés un buen ejecutante y buenos cabeceadores, el que cabecea tiene el timing de saber cuándo y dónde ir a buscarla, porque sabe que va a llegar ahí, da confianza a los defensores nuestros que van con esa determinación".

Por otro lado, Boca aceleró por Santiago Ascacíbar y envió una propuesta de dinero más el préstamo de Brian Aguirre. Úbeda dijo de la posibilidad: "No descubrimos nada en decir que tiene jerarquía y personalidad. Si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien pero nadie tiene asegurado su lugar, como el resto del plantel".

Por último, sobre el armado del plantel teniendo en cuenta todas las competencias que van a jugar este año, el DT expresó: "Con las posibles incorporaciones el club está terminando de trabajar y esperamos que se puedan resolver en estas 48-72 horas que faltan, además de pensar en la recuperación de los lesionados".