Argentinos Juniors le ganó a Sarmiento sobre el final en La Paternal

El equipo visitante inició el partido con una gran presión y marcó al minuto de la mano de Junior Marabel. Sin embargo, el delantero paraguayo, parte de esa presión, quedó adelantado al momento de recibir el balón y por eso el tanto fue anulado por offside.

Argentinos Juniors respondió con una buena jugada, iniciada con un pase largo para después continuar con toques cortos e intensidad para atacar. Alan Lezcano intentó picársela a Javier Burrai, pero el arquero adivinó la intención del futbolista.

Embed

Tras este inicio interesante, el partido se acható y solamente en el primer tiempo hubo un tiro de lejos de Lautaro Giaccone que Burrai logró controlar sin problemas. Los equipos se fueron prestando la pelota y neutralizando mutuamente con orden y quite defensivo.

Después, Juan Manuel Insaurralde, capitán de Sarmiento con pasado en Boca e Independiente, fue expulsado a los 14 minutos del complemento. La segunda amarilla correspondiente a una dura entrada a un rival al llegar tarde al balón.

Tras la roja de Insaurralde, Argentinos dominó el encuentro de manera absoluta y solo sufrió en un casi gol olímpico evitado por su arquero Brayán Cortes. Por su parte, Diego Porcel, atacante del Bicho, sacó un potente remate que entre Burrai y el palo le ahogaron su grito.

Sin embargo, los minutos avanzaban y el marcador seguía 0 a 0 como al comienzo. Pero, a los 53 minutos del complemento, cuando el árbitro ya relojeaba su reloj, Tomás Molina anotó el gol del triunfo de Argentinos Juniors con un impecable cabezazo tras un centro de Leandro Lozano. Y hubo festejo en La Paternal...