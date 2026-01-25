Fútbol |

Torneo Apertura: Tigre fue superior y venció a Estudiantes de Río Cuarto

El Matador marcó la diferencia en su estreno en el 2026 y le arruinó el regreso a Primera al equipo cordobés, que volvió a medirse con clubes de la máxima categoría tras más de cuatro décadas.

Tigre impuso su jerarquía y experiencia frente a un Estudiantes de Río Cuarto que sintió el peso del debut en Primera División, en el estadio José Dellagiovanna, el equipo de Diego Dabove fue de menor a mayor y terminó resolviendo el partido con un claro triunfo por 2 a 0, acorde a la diferencia de rodaje y potencial entre ambos planteles.

ADEMÁS: Boca debutó en el Torneo Apertura con un triunfo ante Riestra en La Bombonera

Al Matador le costó reflejar en el marcador su dominio durante la primera parte, pero encontró los goles rápidamente en el inicio del complemento, a los 8 minutos, un tiro libre ejecutado por Cabrera derivó en un rebote del arquero Renzo Bacchia que Alan Barrionuevo capitalizó para abrir el marcador. Poco después, Tigre volvió a golpear y tras un remate bloqueado de Saralegui, Jalil Elías apareció para empujar la pelota y estirar la ventaja.

Con el resultado a favor, el conjunto de Victoria manejó los tiempos y neutralizó cualquier intento de reacción del León del Imperio. Estudiantes, que en el primer tiempo había exigido a Zenobio con un remate de Alanís, no volvió a generar situaciones claras y terminó pagando caro su falta de precisión y experiencia en este tipo de escenarios.

El resumen de Tigre 2 - 0 Estudiantes de Río Cuarto

Embed

Así, Tigre arrancó el campeonato con una victoria sólida antes de su visita a Belgrano en Córdoba, el próximo jueves a las 19.15, mientras que Estudiantes de Río Cuarto buscará recuperarse el cuando reciba a Argentinos Juniors, el mismo día a las 21.30 en su estadio, en lo que será otro desafío exigente en su regreso a la elite del fútbol argentino.

ADEMÁS: Boca avanzó por Santiago Ascacibar: la oferta a Estudiantes que incluye un jugador

