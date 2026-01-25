Torneo Apertura: Tigre fue superior y venció a Estudiantes de Río Cuarto

Al Matador le costó reflejar en el marcador su dominio durante la primera parte, pero encontró los goles rápidamente en el inicio del complemento, a los 8 minutos, un tiro libre ejecutado por Cabrera derivó en un rebote del arquero Renzo Bacchia que Alan Barrionuevo capitalizó para abrir el marcador. Poco después, Tigre volvió a golpear y tras un remate bloqueado de Saralegui, Jalil Elías apareció para empujar la pelota y estirar la ventaja.

Con el resultado a favor, el conjunto de Victoria manejó los tiempos y neutralizó cualquier intento de reacción del León del Imperio. Estudiantes, que en el primer tiempo había exigido a Zenobio con un remate de Alanís, no volvió a generar situaciones claras y terminó pagando caro su falta de precisión y experiencia en este tipo de escenarios.

El resumen de Tigre 2 - 0 Estudiantes de Río Cuarto

Así, Tigre arrancó el campeonato con una victoria sólida antes de su visita a Belgrano en Córdoba, el próximo jueves a las 19.15, mientras que Estudiantes de Río Cuarto buscará recuperarse el cuando reciba a Argentinos Juniors, el mismo día a las 21.30 en su estadio, en lo que será otro desafío exigente en su regreso a la elite del fútbol argentino.