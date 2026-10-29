Avanza la remodelación del Autódromo de Buenos Aires: comenzó el asfaltado y sueñan con la Fórmula 1

La renovación también incorpora herramientas tecnológicas de precisión. Autopistas Urbanas (AUSA), empresa responsable de la obra, comenzó a utilizar el sistema SmoothRide, que permite trasladar con exactitud al terreno el diseño del circuito realizado por el ingeniero alemán Hermann Tilke.

El procedimiento incluye un escaneo tridimensional de la superficie, el procesamiento digital de los datos para determinar los espesores necesarios y un sistema automatizado que regula la pavimentación en tiempo real. Mediante sensores y receptores satelitales, las máquinas ajustan la colocación del material de acuerdo con el modelo digital.

Cerca de 43 mil toneladas de asfalto se usarán para la renovación del Autódromo de Buenos Aires.

La tecnología ya fue utilizada en circuitos de primer nivel, como Yas Marina, en Abu Dhabi; Marina Bay, en Singapur; Shanghái, en China; Miami, en Estados Unidos, y Silverstone, en Gran Bretaña.

En paralelo, Buenos Aires se prepara para recuperar una cita internacional de motociclismo después de 28 años. El MotoGP tiene previsto regresar del 9 al 11 de abril, en el renovado escenario porteño, mientras la posibilidad de volver a recibir a la Fórmula 1 continúa entre los grandes objetivos de la Ciudad.

“El comienzo del asfaltado de la pista es un hito fundamental en la transformación del Autódromo. Proyectamos que Buenos Aires volvería a estar en el centro del automovilismo mundial, con un circuito a la altura de los principales escenarios internacionales y una infraestructura que nos permita recibir competencias de primer nivel, y esta etapa nos permite ver con más claridad lo cerca que estamos de lograrlo”, sostuvo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.