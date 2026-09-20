Bajo la lluvia, Boca aprovechó el hombre de más y le ganó a San Lorenzo

Lozano abrió el marcador a los 12 minutos del segundo tiempo. Y Merentiel, a los 27, estiró la diferencia en el clásico. El Ciclón sufrió la roja de Manuel Insaurralde en la primera etapa.
Boca le ganó este domingo a San Lorenzo 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura. Leandro Lozano, a los 12 minutos del segundo tiempo, puso en ventaja a los del Vasco Arrubarrena. Y a los 27, Miguel Merentiel amplió la diferencia.
Durante el primer tiempo, el Xeneize tuvo la pelota y mostró vocación ofensiva, aunque le costó generar situaciones claras para inquietar a José Devecchi.
El Ciclón intentó dar pelea en la mitad de la cancha, pero sus planes se complicaron a los 31 minutos del primer tiempo, debido a la expulsión de Manuel Insaurralde tras una dura entrada a Ascacíbar.
Cuando San Lorenzo parecía adelantarse en el complemento, Boca golpeó en la red. Después de un contraataque, Flores encontró a Lozano y el uruguayo, de zurda, convirtió el 1 a 0. El lateral venía de marcar también ante San Pablo, en Brasil, por la Sudamericana.
A partir de esa ventaja, el Xeneize se hizo dueño de los hilos y controló el desarrollo del trámite. Y a los 27 minutos, estiró la diferencia. Lautaro Blanco llegó por la izquierda, hizo un caño maravilloso y Merentiel, en soledad, empujó el centro para poner el 2 a 0.
El equipo dirigido por Arruabarrena estiró su invicto y llegó a los 14 partidos sin conocer la derrota. La victoria lo dejó en el quinto lugar de la Zona A, con 17 puntos, a cinco del líder Instituto. Y mientras tanto, espera el fallo de la AFA sobre una supuesta planilla indebida en el cruce contra Vélez por la Copa Argentina, donde se impuso por penales.
San Lorenzo, por su parte, afrontó su segundo partido con Rubén Darío Insúa como director técnico en su nuevo ciclo, ya que el Gallego había debutado el fin de semana pasado en el empate 1-1 como visitante contra Independiente.
La expulsión de Insaurralde complicó sus planes de dar pelea en la mitad de la cancha y, con la derrota en el clásico ante Boca, quedó décimo en la tabla de posiciones, fuera de los playoffs.
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