Bajo la lluvia, Boca aprovechó el hombre de más y le ganó a San Lorenzo

A partir de esa ventaja, el Xeneize se hizo dueño de los hilos y controló el desarrollo del trámite. Y a los 27 minutos, estiró la diferencia. Lautaro Blanco llegó por la izquierda, hizo un caño maravilloso y Merentiel, en soledad, empujó el centro para poner el 2 a 0.

El equipo dirigido por Arruabarrena estiró su invicto y llegó a los 14 partidos sin conocer la derrota. La victoria lo dejó en el quinto lugar de la Zona A, con 17 puntos, a cinco del líder Instituto. Y mientras tanto, espera el fallo de la AFA sobre una supuesta planilla indebida en el cruce contra Vélez por la Copa Argentina, donde se impuso por penales.

GOLAZO DE LOZANO PARA EL 1-0 DE BOCA



El uruguayo sacó un gran zurdazo y puso el primero para el Xeneize ante San Lorenzo.



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OTRO CAÑO DE BLANCO Y MERENTIEL PUSO EL 2-0



Gran jugada del defensor de Boca y la Bestia llegó para empujarla.



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San Lorenzo, por su parte, afrontó su segundo partido con Rubén Darío Insúa como director técnico en su nuevo ciclo, ya que el Gallego había debutado el fin de semana pasado en el empate 1-1 como visitante contra Independiente.

La expulsión de Insaurralde complicó sus planes de dar pelea en la mitad de la cancha y, con la derrota en el clásico ante Boca, quedó décimo en la tabla de posiciones, fuera de los playoffs.